Pensión del Bienestar: alertan de nueva modalidad de fraude; llegan tarjetas falsas a tu domicilio

Tarjetas del Bienestar falsas El gobierno ha puesto en alerta por esta nueva modalidad de entrega de plásticos apócrifos.

Las estafas continúan modificándose y adecuándose a la actualidad para incautar a más personas, por lo que es importante mantener la precaución ante situaciones sospechosas e informarse en canales oficiales. Tal es el caso de una nueva modalidad en la que se entregan tarjetas del Bienestar falsas y los estafadores piden dinero para poder activarla. Te decimos cómo operan los delincuentes con esta farsa, cómo prevenirla y qué hacer si llegan a tu domicilio.

¿Cómo funciona el fraude con tarjetas del Bienestar falsas?

De acuerdo con alertas oficiales y testimonios, los estafadores suelen presentarse como supuestos promotores o representantes del gobierno federal y entregan tarjetas apócrifas acompañadas de documentos falsos que prometen apoyos económicos inexistentes.

El modus operandi incluye generalmente las siguientes acciones:

Visitan domicilios y ofrecen supuestos apoyos emergentes o programas sociales inexistentes. Entregan tarjetas falsas del Bienestar y solicitan dinero para “activarlas” o liberar el apoyo económico. Piden datos personales, documentos o información bancaria con el pretexto de validar el beneficio. En algunos casos, buscan acceder directamente a cuentas bancarias o cometer robo de identidad.

Las autoridades han reiterado que los programas del Bienestar no tienen intermediarios ni costos, y que las tarjetas oficiales se entregan únicamente en módulos autorizados o mediante procesos formales del gobierno.

¿Cómo prevenir ser víctima de estafa por tarjetas del bienestar falsas?

Especialistas y dependencias oficiales recomiendan tomar precauciones para evitar caer en engaños:

No aceptar tarjetas o apoyos que no hayan sido solicitados mediante canales oficiales.

Desconfiar si alguien pide pagos por activación, inscripción o entrega de programas sociales.

No proporcionar datos personales, bancarios ni documentos a desconocidos.

Verificar cualquier información directamente en las páginas oficiales del gobierno o en módulos autorizados.

Además, el Banco del Bienestar ha enfatizado que nadie está autorizado para visitar domicilios ofreciendo tarjetas, créditos o apoyos a su nombre.

¿Qué hacer si recibes una tarjeta del Bienestar sospechosa?

Si alguien intenta entregarte una tarjeta sin trámite previo o solicita dinero, las autoridades recomiendan:

No aceptar la tarjeta ni realizar pagos.

Evitar proporcionar datos personales o financieros.

Reportar el caso a las autoridades locales o a la Secretaría del Bienestar mediante sus canales oficiales.

Denunciar cualquier intento de fraude para prevenir nuevas víctimas

Si tienes más dudas, no olvides revisar la información oficial de cuentas y sitios autorizados del Gobierno de México y de la Secretaría del Bienestar.