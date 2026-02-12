Secretarios de la Defensa y Marina participan en reunión de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental

Reunión de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental

Los pasados 10 y 11 de febrero, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina de México, se dieron cita en Washington, D.C. para asistir a la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”.

El evento fue organizado por el General John Daniel Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los E.U.A; al mismo asistieron Ministros y Jefes de Defensa de 35 naciones del Hemisferio Occidental para abordar temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio.

En el marco de este evento se reafirmó que, la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de los E.U.A. en la frontera común, han demostrado ser efectivas y han permitido reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México.

Al respeto, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, ratificaro su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos.