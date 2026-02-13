¡Así sacaron a Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública; fue separado del cargo y no quería salir de la oficina! (@MLopezSanMartin)

“Sigan órdenes, solo tienen que sacarme”, así reaccionó Marx Arriaga ante integrantes de la Policía Auxiliar Ciudadana, a quienes retó a retirarlo de las instalaciones de la SEP tras ser destituido del cargo.

“Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución”, exclamó Arriaga a los elementos, antes de ser acompañado hasta la puerta de salida de la Secretaría de Educación Pública.

Destituyen a Max Arriaga de la SEP

Max Arriaga queda oficialmente separado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Este viernes 13 de febrero de 2026, el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP fue desalojado de las oficinas en Ciudad de México, tras ser separado del cargo. La salida se dio en medio de tensión y quedó registrada en un video compartido por el propio Max Arriaga en redes sociales.

Arriaga encabezaba desde 2022 el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y estuvo al frente de la elaboración de los libros de texto gratuitos, bajo una agenda centrada en el humanismo mexicano, acorde con la filosofía del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el exfuncionario expresó que, aunque se ha implementado un nuevo plan de estudio, persisten “viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal”, según calificó.





Max Arriaga convocará a conferencia para hablar sobre lo ocurrido en instalaciones de la SEP

El funcionario, quien anteriormente llamó a la creación de comités con valores del obradorismo para evitar que la SEP “sea capturada”, anunció una rueda de prensa para la tarde de este viernes 13 de febrero, en la que buscará exponer su versión de los hechos.

Arriaga se pronunció sobre lo ocurrido en las oficinas de la dependencia, hechos que grabó y difundió en sus redes sociales.

En dicha conferencia, adelantó, abordará “públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra”, sentenció, refiriéndose a su desalojo de este viernes 13 de febrero en oficinas de la Secretaría de Educación Pública.