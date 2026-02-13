¡Ganó el cine...mexicano! Estas son todas las medidas de la nueva Ley de Cine y Audiovisuales

Claudia Curiel, Secretaría de Cultura La titular de Cultura presentó la iniciativa que busca dar mayor impulso y diversidad a las producciones de cine en nuestro país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de febrero, el Gobierno de México presentó a través de la Secretaría de Cultura las disposiciones en la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisuales donde buscan garantizar mayor producción, exhibición y garantía de derechos culturales a través del séptimo arte para la población nacional.

¿Cuáles son las nuevas medidas de la Ley Federal de Cine y Audiovisuales?

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó durante la conferencia mañanera esta nueva iniciativa para reformar la legislación actual sobre las producciones cinematográficas que existe actualmente en nuestro país.

Entre los puntos clave de la reforma se incluyen la equidad en el fomento al cine, la promoción de la creación en diversas comunidades y un incremento progresivo del presupuesto para programas de fomento y creación cinematográfica.

Además, se extiende el tiempo de exhibición obligatoria de cine nacional en salas comerciales de 7 a 14 días, con revisiones mensuales y semestrales para ampliar la cartelera si es necesario. También, Las plataformas digitales deberán incorporar una sección especial dedicada al cine mexicano, garantizando así mayor visibilidad y acceso para las producciones nacionales

“La última ley era de 1992. Desde entonces se han actualizado los formatos y era importante actualizarla (...) Lo que hicimos fue trabajarla con una visión de derechos culturales para garantizar la producción, la identidad y la memoria. Cambiamos la ley al marco actual y por eso este ecosistema también integra lo audiovisual.”

Acceso y participación de diferentes sectores

Diversidad de producciones en lenguas originarias

Libertad creativa en acosistemas audiovisuales y digitales

Garantizar al menos el 10% de eschibición de cine nacional en salas

Que las plataformas tengan una sección visible y permanente de cine mexicano

Mandato de conservación de audiovisuales

Curiel de Icaza enfatizó que la iniciativa fortalece la conservación, digitalización, restauración y difusión de obras cinematográficas, respondiendo a peticiones del gremio y elaborada en colaboración con productores, actores, cineastas y trabajadores del sector.

El objetivo es consolidar, ampliar y vincular ofertas educativas formales y no formales, asegurando presupuesto y espacios de exhibición para las películas producidas en el país.