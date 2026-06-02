Los drones del narco: así son y así funcionan… y ya prendieron alertas en EU (Imagen ilustrativa: Davide Comunian )

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó que: “Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses", expresó el político de origen latino ante el Senado del país del norte, donde se identifica como ciudadano.

La “amenaza” de las aves explosivas del narco en el Congreso, con la que Marco Rubio, de ascendencia cubana, argumenta frente a críticas demócratas, surge en el contexto de la presión republicana hacia Cuba y amenazas de invasión planteadas por el titular del gobierno actual de Estados Unidos hacia el país del archipiélago.

Esto, en medio de una crisis global y frente a la política antidrogas que Donald Trump, ha iniciado contra países latinoamericanos, entre ellos México, ya mencionado en la discusión y disputa de poderes dentro del Congreso de EUA.

El discurso de Rubio respecto al “peligro” de la tecnología usada por cárteles mexicanos y el “inminente ataque” a intereses estadounidenses surge en medio de su comparecencia, una de las primeras desde el inicio de la guerra contra Irán.

Además, dichas alarmas surgen en un terreno narrativo donde México y la lucha contra los cárteles se han montado con mayor frecuencia en los labios y lengüa de representantes del proyecto trumpista, en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, mandataria mexicana.

Los drones del narco: así son y así funcionan...

De acuerdo con Brookings, institución dedicada a realizar análisis sobre políticas públicas, economía, gobernanza y política exterior con sede en Washington D.C., “los drones aéreos se utilizan cada vez más para el tráfico de drogas a largas distancias”.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro estadounidense: “Este método de contrabando es especialmente viable para drogas sintéticas con una alta relación potencia-peso, como el fentanilo y las nitazenas”, apunta Brookings.

Sin embargo, señala Brookings, la gran mayoría de estas drogas se trafican a través de la frontera entre Estados Unidos y México, ocultas en carga legal en camiones o compartimentos secretos de vehículos particulares, y entre continentes mediante buques portacontenedores.

¿Cómo son los drones del narco según EUA?

Drones económicos, disponibles incluso a través de plataformas de mercado en línea como Amazon, empresa con sede en Seattle Whashington: así son los drones que los cárteles mexicanos utilizan para el tráfico de drogas y celulares en cárceles y a través de la frontera norte, según apunta una de las instituciones con mayor prestigio en Estados Unidos, cuya misión es investigar problemas sociales a nivel local, nacional y global para proponer soluciones prácticas e ideas innovadoras que mejoren las políticas gubernamentales, según el propio sitio de la organización estadounidense.

Factores como el desarrollo tecnológico y el aumento continuo en la capacidad de carga de estos artefactos aéreos permiten que incluso pequeñas cantidades puedan abastecer a grandes segmentos del mercado minorista de drogas, apunta Brookings.

¿Qué cárteles utilizan los drones bomba?

El 25 de febrero de 2026, José Díaz, usuario de X, compartió un presunto comunicado firmado supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se amenazaba con hacer uso de “drones explosivos” contra plazas comerciales, farmacias, tiendas de autoservicio, bancos, hospitales, fábricas, lotes baldíos, restaurantes, gasolineras, lotes de carros, camiones, casas... “así tengan las cortinas cerradas va para arriba la lona y troza de candados” anuncia el presunto narcocártel: “carro que se vea en la calle, se tomará como negativa y en contra”.

Narcomensaje del CJNG (FEM o “Fuerzas Especiales del Mencho”) amenazando a diversos negocios, incluso con el uso de drones explosivos posiblemente dirigidos contra Tlazazalca, Michoacán.



CJNG narco message (from F.E.M. Or “Mencho’s Special Forces) threatening various businesses,… pic.twitter.com/X68x8efz5Q — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 25, 2026

El usuario que compartió dicha publicación asevera que “fuerzas especiales del Mencho” y drones explosivos podrían tener como objetivo Tlazazalca, Michoacán. Sin embargo, este narcomensaje no ha sido ratificado por dicha organización delictiva, y su insistencia por aparecer en la opinión pública surge en medio de la tensión nacional y el debate entre poblaciones vulnerables y el deseo de intervención norteamericana expresado por algunos sectores en medio del ruido mediático.