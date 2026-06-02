El gobierno está innovando en sus institutos de salud, señala la Presidenta de México

El gobierno federal está incorporando nueva tecnología al sector salud, específicamente en sus grandes institutos del sector: ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar, donde se innovará luego de la compra “de los equipos más modernos del mundo”, informó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera de este martes.
La mandataria recordó que este año es vital para el Servicio Universal de Salud ya que todos los Centros de Salud deberán contar con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.
El expediente digital permitirá que un paciente (bajo el esquema de posible atención en cualquier hospital público) sea valorado por cualquier médico conociendo todos los tratamientos previos, males detectados e incluso datos como alergias.
“Bueno, como ven, este año nuestro objetivo es que todos los Centros de Salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados”, señaló la Presidenta, “es muy importante que tengan la conectividad para poder compartir Expediente Clínico entre una unidad y un hospital. Y también para poder estar en contacto con un médico a lo mejor de un hospital o de una unidad que tiene más médicos especialistas con un Centro de Salud más pequeño”.
Cabe recordar que cada ciudadano contará con una inscripción y credencial en el esquema de cobertura universal que se ligará a ese expediente electrónico.
“No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención” agregó la mandataria en torno a lo que se está comprando de equipos modernos.
Puntualizó que el sistema de salud avanza con la inauguración de 29 nuevos hospitales, alrededor de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, la contratación de personal de la salud con mejores sueldos, las compras consolidadas y transparentes de medicamentos, así como la ampliación de las unidades para hemodiálisis.
Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se han implementado cinco programas de innovación y tecnología:
- Mírame a los ojos, un programa en el que se utiliza un software de reconocimiento y transcripción de voz directo al expediente electrónico es implementado por 5 mil 700 médicos y médicas de todo el país, quienes del 2025 al 2026 han otorgado 6 millones de consultas.
- Para brindar atención médica a población vulnerable se ha implementado la Consulta Digital, que está disponible en 402 unidades médicas y en 2025 se brindaron 813 mil consultas por videollamada.
- Adquisición de 41 nuevos tomógrafos de 256 cortes que se encuentran en 39 hospitales de 20 estados. Tienen mayor resolución y precisión, menor dosis de radiación y dan mayor seguridad al paciente.
- Implementación de cirugía robótica en cinco nuevos centros con 68 cirujanos capacitados y quienes estarán en los Hospitales de Especialidades de La Raza en la CDMX; de Occidente, en Jalisco; de Torreón, en Coahuila; de Monterrey, en Nuevo León; y el Centro Médico Nacional (CMN) “Siglo XXI” en CDMX.
- En el CMN “Siglo XXI” opera el CyberKnife, lo que convierte a este hospital en la primera unidad médica en México y la tercera en América Latina con este tipo de tecnología para realizar intervenciones de alta precisión con mínima invasión y con menor radiación. Se ha atendido a 354 pacientes.