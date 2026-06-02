El gobierno está innovando en sus institutos de salud, señala la Presidenta de México

El gobierno federal está incorporando nueva tecnología al sector salud, específicamente en sus grandes institutos del sector: ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar, donde se innovará luego de la compra “de los equipos más modernos del mundo”, informó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera de este martes.

La mandataria recordó que este año es vital para el Servicio Universal de Salud ya que todos los Centros de Salud deberán contar con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.

El expediente digital permitirá que un paciente (bajo el esquema de posible atención en cualquier hospital público) sea valorado por cualquier médico conociendo todos los tratamientos previos, males detectados e incluso datos como alergias.

“Bueno, como ven, este año nuestro objetivo es que todos los Centros de Salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados”, señaló la Presidenta, “es muy importante que tengan la conectividad para poder compartir Expediente Clínico entre una unidad y un hospital. Y también para poder estar en contacto con un médico a lo mejor de un hospital o de una unidad que tiene más médicos especialistas con un Centro de Salud más pequeño”.

Cabe recordar que cada ciudadano contará con una inscripción y credencial en el esquema de cobertura universal que se ligará a ese expediente electrónico.

“No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención” agregó la mandataria en torno a lo que se está comprando de equipos modernos.

Puntualizó que el sistema de salud avanza con la inauguración de 29 nuevos hospitales, alrededor de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, la contratación de personal de la salud con mejores sueldos, las compras consolidadas y transparentes de medicamentos, así como la ampliación de las unidades para hemodiálisis.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se han implementado cinco programas de innovación y tecnología: