T-MEC: así será la extensión de 16 años que propone Ebrard (Agencia EFE)

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, oficializó la postura del gobierno mexicano de extender el T-MEC por 16 años. La declaración del secretario Ebrard se dio en el marco de su conferencia conjunta con el vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de España.

Tras el decreto firmado por Donald Trump y la USTR respecto a la reducción en las tasas de las tarifas de acero y aluminio, Ebrard informó que él y su equipo se encuentran realizando un análisis junto con la industria del acero, aluminio y cobre para identificar qué tan positivo sería el impacto en dichos sectores.

México ratifica su intención de alargar el T-MEC

Además de la presencia del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, en dicho encuentro diplomático, tuvieron participación Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos de América, y el Honorable Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos.

La reunión para tratar las consideraciones de México para la revisión conjunta del T-MEC tuvo lugar el pasado lunes 1 de junio en la Ciudad de México. En ella se le preguntó al funcionario perteneciente al gabinete de Claudia Sheinbaum sobre la postura de México ante la oficialización por parte del ministro canadiense, Dominique LeBlanc, de extender el T-MEC por 16 años.

Al respecto, Ebrard respondió: “Evidentemente ya lo hicimos también. Un poquito más tarde les daré la copia. Es decir, México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. Recuerden que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera a 16 años”, anunció el titular de la Secretaría de Economía.

Secretaría de Economía analiza el efecto de la reducción de aranceles en el decreto firmado por Trump

Respecto a la reciente disposición del decreto firmado por Trump, Marcelo Ebrard también dijo que, en síntesis, es una reducción en las tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas o aranceles, y estiman que el efecto puede ser positivo.

Además, el funcionario indicó que hasta el día de hoy tienen el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre, según expresó durante la reunión con los representantes estadounidenses y canadienses con sede en la Ciudad de México.