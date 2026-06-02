CNTE endurece protesta: vandaliza exposición del Mundial y exige audiencia presidencial (Mario Jasso)

La tensión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal aumentó tras una jornada marcada por actos de vandalismo contra una exposición relacionada con la Copa Mundial de Futbol 2026 y por una nueva mesa de negociación que concluyó sin acuerdos de fondo.

Tras casi cuatro horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), dirigentes magisteriales informaron que las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10:00 horas si existe una ruta para atender sus principales exigencias y si será posible concretar un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de otros funcionarios federales.

Sin embargo, al concluir el encuentro, los representantes de la Coordinadora señalaron que no obtuvieron respuestas concretas sobre los temas que consideran prioritarios: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la derogación de la reforma educativa y una audiencia con la titular del Ejecutivo federal.

CNTE endurece protesta: vandaliza exposición del Mundial y exige audiencia presidencial (Mario Jasso)

Protesta alcanza exposición mundialista

Mientras se desarrollaban las movilizaciones de la CNTE en distintos puntos de la capital, integrantes del movimiento realizaron acciones contra la muestra “Gigantes del Mundial”, instalada sobre Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas a la justa futbolística que comenzará en nueve días.

En la protesta fueron derribadas al menos tres esculturas monumentales. Además, algunas de las figuras fueron intervenidas con pintas y despojadas de accesorios y prendas que formaban parte de la exhibición. También se reportó la quema de un balón y de camisetas colocadas en las estructuras.

Los hechos ocurrieron en medio de una nueva jornada de presión del magisterio disidente, que mantiene bloqueos, un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México y diversas acciones de protesta en varios estados del país.

Dirigentes de la Coordinadora advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no existan respuestas satisfactorias a sus demandas. Incluso, representantes de algunas secciones señalaron que las acciones podrían intensificarse si no prospera la petición de ser recibidos por la presidenta.

CNTE endurece protesta: vandaliza exposición del Mundial y exige audiencia presidencial (Mario Jasso)

Exigen interlocución directa con Sheinbaum

Uno de los puntos de conflicto en la negociación es la exigencia de la CNTE de establecer una mesa de trabajo directamente con Claudia Sheinbaum.

Pedro Hernández Morales, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa instruyó a la Comisión Nacional Única de Negociación a insistir en una agenda formal con la mandataria federal.

Según los dirigentes magisteriales, después de más de un año de gestiones no existe una fecha definida para un encuentro con la Presidenta, situación que consideran una muestra de falta de voluntad política para resolver el conflicto.

Al término de la reunión de casi cuatro horas realizada en la Secretaría de Gobernación (Segob), Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, sostuvo que la solución al conflicto pasa por una definición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La presidenta hizo un compromiso en campaña: abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, que es recuperar los sistemas solidarios de pensiones. Es ella la que tiene que generar la ruta de salida”, afirmó al abandonar el encuentro.

Marcelino Rodarte sostuvo que el movimiento ha acudido a las mesas convocadas por el Gobierno y ha mantenido disposición al diálogo, pero afirmó que las reuniones no han generado avances sustanciales.

Por su parte, Yenny López Martínez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, indicó que los resultados del encuentro serán presentados ante la Asamblea Nacional Representativa, órgano que determinará las acciones a seguir una vez que se conozca la respuesta gubernamental prevista para este miércoles.

CNTE endurece protesta: vandaliza exposición del Mundial y exige audiencia presidencial (Mario Jasso)

Paro, plantón y reclamos por presunta represión

La Coordinadora reiteró que mantendrá la huelga nacional iniciada el 1 de junio, así como el plantón instalado en calles del Centro Histórico de la capital.

Pedro Hernández informó que el campamento continuará extendido en diversas vialidades aledañas al Zócalo, mientras las bases magisteriales evalúan la respuesta oficial que reciban en las próximas horas.

Otro de los temas abordados por la organización fue la confrontación registrada durante movilizaciones recientes. La CNTE acusó actos de represión contra integrantes del movimiento y exigió reparación integral para docentes lesionados, además de garantías de no repetición.

CNTE La CNTE se extiende por las calles (CUARTOSCURO)

Mencionaron el caso en el que dos profesores resultaron heridos durante los incidentes ocurridos en el contexto de las protestas. Los dirigentes también demandaron el retiro de las vallas metálicas colocadas alrededor del Zócalo capitalino, al considerar que representan un obstáculo para el ejercicio del derecho a la manifestación.

Del lado gubernamental, tanto Segob como la SEP han reiterado en distintos posicionamientos su disposición a mantener abiertos los canales institucionales de diálogo y han llamado a privilegiar las negociaciones y evitar actos de violencia durante las protestas.