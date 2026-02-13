Marina impulsa la modernización del AICM; obras registran un 40% de avance

. Se llevó a cabo una ceremonia de reapertura encabezada por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El Grupo Aeroportuario Marina dio a conocer que las obras de remodelación integral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registran un avance del 40%, como resultado de los diversos frentes de trabajo desplegados en las terminales 1 y 2 del principal recinto aeroportuario del país.

En este marco, se llevó a cabo una ceremonia de reapertura encabezada por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la cual se inauguraron de manera simultánea cuatro áreas remodeladas que incorporan tecnología de última generación. El evento contó con la presencia del Ing. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), directivos de Grupo Aeroportuario Marina y de la empresa ICA.

El Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General de Grupo Aeroportuario Marina, destacó que la puesta en operación de estas áreas constituye un elemento clave para mejorar la seguridad en las operaciones y la experiencia de los pasajeros, además de contribuir al incremento del tráfico aéreo nacional e internacional.

Entre las obras inauguradas en la Terminal 1 se encuentra la Sala B Sur, con una superficie de dos mil metros cuadrados y capacidad para 626 pasajeros, equipada con mobiliario moderno e internet inalámbrico de alta velocidad. Asimismo, se renovaron las fachadas de las puertas 1, 2 y 3, sus salas de reclamo de equipaje, y las salas de espera de las puertas 12 y 13. En materia de seguridad, se habilitaron filtros autónomos (E-GATES) en la zona de Migración de la Terminal 1 y en dos puntos de inspección de la Terminal 2, además de nuevos equipos de validación documental.

Las mejoras abarcan la sustitución de pisos y plafones, revestimiento de columnas, renovación de núcleos sanitarios, homologación de fachadas comerciales e instalación de luminarias de alta durabilidad. En el área operativa destacan el mantenimiento de cárcamos de aguas pluviales, la construcción de calles de rodaje de salida rápida, la recuperación de áreas verdes y la implementación de un Sistema de Gestión Aeroportuaria de vanguardia.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina reafirman su compromiso de fortalecer el sistema aeroportuario nacional, ofreciendo instalaciones más modernas, seguras y eficientes para los pasajeros.