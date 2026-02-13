Niega SEP desalojo a funcionario

La Secretaría de Educación Pública informó que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia ningún funcionario de esta Secretaría, esto unos minutos después de que Marx Arriaga, un atípico funcionario de la dependencia, heredado por la administración de López Obrador, se quejara y se atrincherara en las oficinas que debe abandonar luego de ser destituido.

“El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tiene un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, informó la SEP, “en consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026″.

Marx Arriaga se hizo famoso por desacreditar lo mismo preceptos básicos de historia y matemáticas, así como por eliminar a los personajes femeninos de los libros de historia, algo que rompe completamente con la perspectiva de género defendida por la administración Sheinbaum.

Diferentes pedagogos de alto calibre, así como exfuncionarios (entre ellos Gilberto Guevara Niebla en las páginas de Crónica) han aludido al daño que un personaje como este podía causar a la educación nacional.

Luego de múltiples quejas, incluyendo denuncias ante el Órgano Interno de Control por presuntas cuotas que los funcionarios deben pagar para apoyar a la corriente morenista que encabeza Arriaga en el país, la destitución del funcionario fue anunciada hoy.

En efecto, este tipo de destitución es avisada al funcionario por instancias oficiales. Arriaga se negó a reconocer el procedimiento legal (alg que también impulsaba en la presunta pedagogía que proclamaba representar).

El sexenio anterior, el persionaje fue respaldado por Palacio Nacional, tanto or López Obrador como por su esposa.