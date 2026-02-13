SEP cesa a Marx Arriaga como Director de Materiales Educativos; niega fuera desalojado

Niega SEP desalojo y aclara que cambio fue administrativo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó este viernes la destitución de Marx Arriaga como titular de la Dirección General de Materiales Educativos, a la vez que negó que se haya realizado un desalojo en contra de algún funcionario de la dependencia.

A través de un comunicado, la SEP explicó que lo ocurrido fue únicamente la notificación de que el titular de materiales Educativos dejerá el cargo el día 15, y será el día 16 cuando se informe quién será el funcionario que entra al relevo.

“El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, informó la dependencia.

De acuerdo al documento, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control acudió a las oficinas del aún funcionario para notificarle que la plaza de la dirección que ocupa cambiará de naturaleza a modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero.

Esto significa que el cargo quedará disponible para que la Secretaría realice un nuevo nombramiento desde el 16 de febrero de 2026. La SEP reiteró que el procedimiento se llevó a cabo con estricto apego a la normatividad vigente y subrayó que no se trató de un acto de desalojo, como se ventilaron versiones y las propias declaraciones de Arriaga.

La aclaración surge luego de que se difundiera información sobre el caso en medios nacionales, luego de que Marx Arriaga denunciara haber sido desalojado de sus oficinas y al asegurar que fue destituido del cargo. De acuerdo con esa versión, el aún director de Materiales Educativos habría señalado que personal ingresó a sus oficinas para retirarlo del espacio físico donde desempeña sus funciones.

Ante estas versiones, la Secretaría de Educación Pública precisó que no hubo uso de la fuerza ni desalojo alguno, sino un proceso administrativo relacionado con la plaza.

La institución subraya en su comunicado que el cambio corresponde a decisiones internas sobre la naturaleza del puesto y no a un procedimiento irregular.

Hasta el momento, la SEP no ha informado quién ocupará la Dirección General de Materiales Educativos a partir del 16 de febrero. Tampoco se han dado más detalles sobre el futuro laboral del funcionario involucrado.

Con este posicionamiento, la Secretaría de Educación Pública deja claro que el procedimiento fue legal y administrativo, y que no existió un desalojo como se dio a conocer inicialmente en algunos espacios informativos. El tema continúa generando interés público debido a la relevancia del área encargada de los materiales educativos en el país.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el nuevo nombramiento y las acciones que seguirá la dependencia en esta área estratégica del sistema educativo nacional.