Contingencia ambiental en CDMX y EdoMex hoy 14 de febrero 2026: se mantiene Fase 1 y aplican restricciones

La contingencia ambiental continúa activa este sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que las autoridades confirmaran que persisten los altos niveles de contaminación, principalmente por ozono.

La decisión busca disminuir la exposición de la población a los contaminantes y reducir la emisión de gases nocivos.

El fenómeno se mantiene debido a condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de contaminantes, como temperaturas elevadas y poca dispersión del aire, lo que provoca que la calidad del aire se ubique en rangos de mala a muy mala.

¿Qué significa la Fase 1 de contingencia ambiental?

La Fase 1 de contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos, con el fin de proteger la salud pública y evitar un aumento mayor en la concentración de contaminantes.

Entre las principales recomendaciones están evitar actividades físicas al aire libre en horarios de mayor radiación solar y mantenerse informados sobre la evolución de la calidad del aire. Estas medidas buscan reducir riesgos, sobre todo en grupos vulnerables.

Doble Hoy No Circula: restricciones vigentes

Como parte de la contingencia, se mantiene el Doble Hoy No Circula, con el objetivo de disminuir la circulación vehicular y las emisiones contaminantes en la región.

Vehículos que no circulan HOY 14 de febrero de 2026

De acuerdo con las disposiciones ambientales, deben suspender su circulación:

Autos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 según terminación de placa establecida

Algunos autos con holograma 0 y 00 bajo condiciones específicas

Vehículos sin holograma y foráneos

Estas restricciones se aplican generalmente de 5:00 a 22:00 horas o hasta que las condiciones permitan levantar la medida.

Por qué se deteriora la calidad del aire en el Valle de México

La temporada de ozono, que suele intensificarse entre finales de invierno y primavera, se combina con factores geográficos y climáticos que dificultan la dispersión de contaminantes. Esto provoca episodios recurrentes de mala calidad del aire, especialmente durante periodos con altas temperaturas y radiación solar intensa.