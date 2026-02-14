En mapa industrial de América del Norte, Michoacán es camino a cadenas de productividad estratégicas, afirma Pedro Haces

CDMX — En el nuevo mapa industrial que se está consolidando en América del Norte, el estado mexicano de Michoacán es un camino a las cadenas de productividad, afirmó el diputado federal Pedro Haces Barba.

Al participar en un foro en Morelia, capital de esa entidad, el líder de Operación Política de la bancada guinda aseguró que Michoacán debe prepararse para integrarse al nuevo mapa industrial que se está consolidando en América del Norte.

“Michoacán no puede quedarse al margen del nuevo mapa industrial de América del Norte.

Tenemos talento, tenemos capacidad y debemos prepararnos para competir”, afirmó al hablar de La nueva fuerza laboral en México: justicia y prosperidad compartida, organizado por la Secretaría de Economía en el CAM Morelia.

Pedro Haces dijo ante empresarios, trabajadores y jóvenes estudiantes que la clave está en la capacitación técnica y profesional, particularmente en áreas como ingeniería, robótica, mecatrónica e inteligencia artificial, para que cuando lleguen nuevas inversiones al estado, exista mano de obra calificada lista para integrarse.

El legislador refirió que México mantiene un intercambio comercial superior a los 800 mil millones de dólares anuales con Estados Unidos, lo que representa una oportunidad histórica para que estados como Michoacán fortalezcan su participación en cadenas productivas estratégicas.

“El desarrollo no se construye solo con inversión; se construye formando trabajadores capacitados, productivos y mejor remunerados”, sostuvo.

Asimismo, reiteró la importancia de mantener un equilibrio entre empresarios y trabajadores, impulsando un sindicalismo moderno que brinde certeza, estabilidad y productividad.

Haces Barba hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre sector público, empresarial y laboral para que el crecimiento económico nacional se traduzca en oportunidades reales para las familias michoacanas.