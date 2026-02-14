La Nueva Escuela Mexicana es del pueblo: Mario Delgado

En 2018 México emprendió un cambio que encontró en la educación uno de sus pilares, aseguró Mario Delgado, quien añadió que luego de décadas de neoliberalismo que puso la educación al servicio del mercado, la Nueva Escuela Mexicana propuso formar una ciudadanía crítica, humanista y comprometida.

Hoy, indicó el.titular de la SEP, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese camino se fortalece.

La NEM se alimenta de décadas de luchas pedagógicas y del trabajo de miles de maestras y maestros que han puesto el cuerpo y la palabra por una educación digna, agregó.

Delgado finalmente señaló que en el caso de Marx Arriaga se reconoce su participación y su trabajo al frente de la Dirección General de Materiales Educativos que “fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas”.

Delgado puntualizó que un libro de texto es una herramienta viva, un instrumento de apoyo para el maestro y para los niños en su aprendizaje; por lo tanto, debe estar sujeto a una dinámica permanente de actualización y mejora. Los libros de texto no van a cambiar de ninguna manera que altere la esencia de la Nueva Escuela Mexicana.

Aclaró que es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo.

En esa lógica hubo cambios fueron solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica a la Dirección General de Materiales Educativos, “la cual se negó argumentando que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

Adicionalmente, también se planteó la necesidad de imprimir los cuadernillos para docentes (editados en 2023), que de manera reiterada han solicitado para poder fortalecer la enseñanza por proyectos y arraigar los principios de la NEM. Sin embargo, se recibió una nueva negativa ante esta petición.

La SEP difundió durante la noche de este sábado una extensa explicación de la necesidad de que la dirección a cargo de Arriaga no fuese manejada sin responder a las políticas de la dependencia:

Esta dinámica de rechazos impidió avanzar durante meses, por lo que el pasado 28 de enero se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación y el titular de la Dirección General de Materiales Educativos para plantearle la posibilidad de que ocupara otro cargo dentro del gobierno, con el propósito de que los cambios sugeridos pudieran llevarse a cabo. Sin embargo, rechazó el ofrecimiento y aseguró que evaluaría si presentaría su renuncia. De manera conjunta, se acordó con Marx Arriaga que, en caso de que decidiera no presentar su renuncia el 15 de febrero, él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo.

En el procedimiento de notificación que se realizó el día de ayer se informó que su plaza tuvo un cambio de naturaleza, para ser ahora de libre designación; lo que deja en libertad a la Secretaría de Educación Pública para hacer un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero. No se trató de ningún cese, despido y mucho menos un desalojo. Lo que sí es absolutamente reprobable es la manera en que se llevó a cabo esta diligencia por funcionarios de la SEP, en la que solicitaron el acompañamiento de personal de resguardo a todas luces innecesario. Entre compañeros siempre debe prevalecer el respeto nunca los abusos de poder, por lo que el secretario de Educación ha ordenado una investigación sobre la actuación de los funcionarios y habrá consecuencias sobre los resultados de la misma. Marx Arriaga merece todo nuestro respeto y la SEP siempre será su casa.

La SEP no se ha detenido. A través de la Subsecretaría de Educación Básica se trabaja cada día en consolidar la NEM. Se ha fortalecido la Estrategia Vida Saludable, que erradicó la comida chatarra en las escuelas. Se impulsan las Escuelas Libres de Violencia, con lineamientos publicados en 2025 para la prevención, atención y erradicación del maltrato y la violencia sexual. La doctora Noemí Juárez encabeza la sección Mujeres en la Historia en Las Mañaneras del Pueblo, y coordinó junto con el historiador Felipe Ávila la obra colectiva Historia del Pueblo Mexicano, editada como libro de texto multigrado para secundaria con prólogo del expresidente López Obrador.

Es falso que la NEM esté en riesgo. La territorialización del currículo, el vínculo vivo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la educación comunitaria y la defensa de la educación como derecho que no se toca: esos principios guían el camino, y se cuidan con trabajo diario, formación permanente, con la convicción de que educar es un acto de liberación y que el aula es el primer territorio donde un pueblo disputa su futuro. La NEM sigue porque hay miles de docentes que cada mañana la hacen real, que la adaptan a su tierra, que la reinventan con sus estudiantes y sus comunidades. Lo que es del pueblo no se detiene. La transformación educativa sigue su marcha.