Marchan en 3 estados por la desaparición de los mineros en la Concordia, Sinaloa

Protesta Mineros y mineras marcharon por las principales calles del centro histórico, acompañando a familiares y amigos de Ignacio Salazar Flores Jose Ángel Hernandez Vélez, mineros desaparecidos y después localizados sin vida en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa; los trabajadores demandaron justicia y protección para su trabajo, como parte la convocatoria a nivel nacional “Los mineros estamos de luto”. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

Integrantes del sector minero se manifestaron en los estados de Durango y Chihuahua y Sonora, con la finalidad de esclarecer la desaparición de 10 mineros de la empresa Vizsla Silver, ocurrida el pasado 23 de enero en la Concordia, Sinaloa, de los cuales, cinco fueron hallados sin vida.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades judiciales cumplir con su deber y erradicar estas prácticas que asfixian la actividad económica y laboral en el país.

Los afectados reclamaron que la inseguridad les impide presentar las denuncias correspondientes por temor a represalias.

En Durango, los participantes de la movilización manifestaron su rechazo ante la versión que sugiere que los mineros fueron confundidos con miembros de un grupo armado.

Juan Morales Gómez, dirigente del Distrito Durango de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló que el gremio no acepta que este suceso sea calificado como un “hecho aislado”.

Los manifestantes argumentaron que la demanda no se limita a su gremio, sino que se extiende a todos los sectores laborales de México que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Refirieron que en Durango, al trasladarse a sus centros de trabajo, son víctimas de “retenes falsos” en las carreteras y caminos.

En estos puntos, dijeron, los trabajadores son revisados y despojados de herramientas de trabajo o artículos personales.

Los mineros coincidieron en que lo ocurrido en Sinaloa es una manifestación de las tácticas de extorsión que grupos armados ejercen contra las empresas mineras.

Al finalizar la movilización, los asistentes ofrecieron un minuto de aplausos en honor a los compañeros desaparecidos, reiterando su exigencia de seguridad para transitar libremente hacia sus lugares de trabajo.

En Chihuahua, alrededor de 300 trabajadores y contratistas mineros marcharon en silencio desde la glorieta del monumento de Pancho Villa al palacio de gobierno estatal.

La caminata concluyó con la lectura de un posicionamiento dirigido al gobierno federal y a los gobiernos de los estados mineros, así como a empresas del sector, clúster y asociaciones de empresas mineras, también se realizó un minuto de silencio en recuerdo del ingeniero en ecología Jesús Antonio de la O Valdez, oriundo del estado de Chihuahua e identificado entre los cadáveres localizados en la sierra Concordia, Sinaloa.

Exigieron a las empresas mineras que garanticen seguridad.

“No permitiremos que esto se vuelva una rutina o una estadística, la inseguridad por el crimen organizado no puede tratarse como riesgo operativo, si se acepta así se convierte en problema institucional y moral”, acusaron.

En Sonora se reunieron alrededor dos mil personas en la capital, Hermosillo, exigiendo la localización de los cinco trabajadores.

La movilización partió desde el centro de la ciudad y avanzó por las principales avenidas en un recorrido silencioso, encabezado por familiares de algunas de las víctimas. Al contingente se sumaron trabajadores del sector, estudiantes y representantes de empresas mineras, quienes portaron mantas y cartulinas con los nombres de los desaparecidos y mensajes dirigidos a las autoridades estatales y federales.

Durante la marcha en Hermosillo, familiares reiteraron la exigencia de avances en las investigaciones y garantías para quienes laboran en zonas donde la presencia de grupos delictivos ha impactado las operaciones y la vida de las comunidades mineras.