Mario Delgado participa en el Encuentro Nacional de Robótica del TecNM

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañado por los estudiantes Valeria Palacios Cruz, Medalla Mundial de Educación 2025 y Diego Silverio, medallista de oro en Japón con el equipo de robots de sumo participó en el Encuentro Nacional de Robótica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que se llevo a cabo durante dos días en el plantel Tlalnepantla, donde participaron 173 proyectos desarrollados por más de 550 estudiantes y 200 docentes provenientes de 59 Institutos Tecnológicos.

Delgado Carrillo destacó que el TecNM es un baluarte de la educación de vanguardia y del desarrollo del talento nacional; pero, sobre todo, es el espacio donde se reafirma la convicción de que la ciencia, hermanada con el humanismo, puede transformar la vida de las personas y combatir las desigualdades.

En presencia de miles de estudiantes de todo el país, resaltó que desde el TecNM se impulsa una formación que fortalece la autosuficiencia, la sustentabilidad y el acceso equitativo a las tecnologías; que contribuye a la salud comunitaria y promueve la inclusión de las personas con discapacidad. Por esto, señaló que se consolida una educación científica con sentido social, orientada a fortalecer la soberanía nacional y a generar un desarrollo con oportunidades para todas y todos.

Acompañado por el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, precisó que esa misma voluntad de que el conocimiento alcance a todas y todos ha llevado a la Presidenta de México a emprender una verdadera cruzada por la educación y por el respaldo a las y los jóvenes, como nunca se había visto en la historia del país.

“Hoy trabajamos para que la juventud mexicana camine con esperanza y confianza en sus propios sueños, y cuente con el apoyo necesario para convertirlos en realidad, porque invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de México”, destacó.

Asimismo, informó que México organizará el Mundial de Robots en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología (Secihti), cuya convocatoria se emitirá en mayo y contemplará eliminatorias previas y una final antes del Mundial de Futbol 2026.

Finalmente, hizo un reconocimiento a Valeria Palacios Cruz, quien ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP en Londres, tras sobresalir en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de drones con impacto ambiental en su comunidad de Veracruz, así como a Diego Silverio, por haber obtenido la medalla de oro en un torneo de robótica en Japón con un equipo de robots de sumo. Subrayó que estos triunfos reflejan el nivel del talento mexicano y el papel del TecNM como semillero de ingenieros e innovación tecnológica.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, señaló que el encuentro tiene como objetivo expandir el modelo y el conocimiento de la institución, con una visión humanista y el impulso de una educación integral. Reconoció el trabajo colaborativo entre las autoridades educativas y las empresas que favorecen el desarrollo profesional de las y los estudiantes.

Agregó que la robótica y la innovación son pilares en la educación actual de las y los jóvenes, ya que les permiten encontrar soluciones a los problemas que se presentan hoy en día y generar beneficios para la sociedad. Indicó que el este Encuentro Nacional se ajusta a las acciones del Plan México, impulsado por la jefa del Ejecutivo Federal.

Luego de inaugurar el encuentro, el titular de la SEP realizó un recorrido por los stands de las empresas y planteles del TecNM participantes.