Sancionan a escuela de alto nivel por admitir a hijos e narcotraficantes

CJNG Esto tuvo como consecuencia una multa de un millón 720 mil dólares. (Fotógrafo Especial)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la escuela de alto rendimiento IMG Academy por admitir a hijos de dos líderes de un cártel mexicano

Esto tuvo como consecuencia una multa de un millón 720 mil dólares. La institución, ubicada en Bradenton, Florida, realizó transacciones entre 2018 y 2022 con dos sujetos sancionados bajo la Ley Kingpin, tiempo en el que estuvieron inscritos los hijos de líderes de los cárteles.

Uno de los padres pagó alrededor de 98 mil 867 dólares por un ciclo escolar, mientras que el otro desembolsó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares en colegiaturas. También cubrieron gastos de alojamiento y otros costos adicionales derivados de la asistencia de sus hijos.

La escuela celebró acuerdos anuales directamente con los líderes del crimen organizado y les permitió realizar transacciones comerciales en Estados Unidos y acceder al sistema financiero nacional.

Los narcotraficantes realizaron los pagos mediante transferencias de terceras partes no sancionadas o con tarjetas de crédito. Cuando quedaban saldos positivos al final del año, la escuela los aplicaba al ciclo siguiente. Se realizaron alrededor de 89 transferencias para cubrir las obligaciones de matrícula y otros gastos.

El Departamento del Tesoro determinó que IMG Academy mostró un “desprecio temerario” por las sanciones al no verificar si los sujetos estaban en la lista de personas bloqueadas.

Además, la institución no había recibido notificaciones de infracciones en los cinco años anteriores a la primera transacción.