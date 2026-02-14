SEP confirma megapuente de 4 días en marzo; ¿cuándo serán las vacaciones para estudiantes de nivel básico? (Cuartoscuro)

El calendario oficial del ciclo escolar ya establece los días de suspensión de clases para educación básica.

Padres de familia y alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán tomar en cuenta estas fechas, ya que marzo tendrá uno de los descansos más largos antes del periodo vacacional de abril, lo que permitirá planear actividades o viajes con anticipación.

Te compartimos la fecha exacta del megapuente anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en marzo, quiénes lo tomarán y cuándo inician las vacaciones de Semana Santa.

¿Cuándo será el megapuente de 4 días en marzo?

El megapuente iniciará el viernes 13 de marzo, día en que no habrá clases debido al registro de calificaciones por parte del personal docente. Esta suspensión aplica para todos los planteles públicos y privados incorporados al sistema educativo nacional.

A este día se suma el lunes 16 de marzo, fecha oficial de descanso por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se recorre conforme a la Ley Federal del Trabajo. Al juntarse con sábado y domingo, se configura un descanso de cuatro días consecutivos.

¿Quiénes podrán disfrutar este descanso?

El megapuente aplica para estudiantes de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria en todo el país de escuelas incorporadas a las SEP. También el personal docente suspenderá actividades frente a grupo durante esos días establecidos en el calendario oficial.

Las escuelas de educación media superior y superior pueden manejar calendarios distintos, por lo que se recomienda verificar directamente con cada institución para confirmar si se suman al descanso extendido.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

Tras el megapuente de marzo, el siguiente periodo largo sin clases será el de Semana Santa. De acuerdo con el calendario escolar vigente, las vacaciones comenzarán el viernes 27 de marzo.

El periodo vacacional se extenderá hasta el viernes 10 de abril, por lo que los alumnos regresarán a las aulas el lunes 13 de abril, retomando actividades académicas normales.