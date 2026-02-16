Beca Benito Juárez 2026 prepa y bachillerato: requisitos y fecha límite para el registro en línea (Imagen generada con IA)

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez 2026 abrió su registro para estudiantes de preparatoria y bachillerato público en México.

El apoyo busca garantizar que los jóvenes continúen sus estudios durante el ciclo escolar 2025-2026 mediante un depósito económico bimestral.





¿Cuál es la fecha límite para el registro en línea?

El registro estará disponible del 16 al 27 de febrero de 2026. Después de esa fecha, la plataforma cerrará y no se podrán realizar nuevas solicitudes en esta etapa.

El trámite es completamente gratuito y se realiza únicamente en línea a través del portal oficial. No es necesario acudir a módulos presenciales para iniciar el proceso.





¿Cuáles son los requisitos para solicitar la beca?

Pueden registrarse estudiantes inscritos en preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta. Es necesario tener hasta 25 años al momento del registro y no recibir otra beca federal con el mismo objetivo.

Para completar la solicitud se necesita CURP certificada, Clave de Centro de Trabajo (CCT), datos de grado y turno, comprobante de domicilio vigente y medios de contacto activos. Si el aspirante es menor de edad, debe incluir datos, CURP e identificación oficial del padre, madre o tutor.





¿Qué documentos necesitas para completar el trámite?

Al momento de registrarte deberás tener a la mano tu CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela. También se solicitarán datos escolares como grado, turno y periodo que cursas actualmente.

Además, deberás subir un comprobante de domicilio reciente en formato PDF, JPG o PNG, junto con un correo electrónico y número celular vigentes. Si eres menor de edad, es obligatorio adjuntar la CURP y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Apoyo de 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de media superior

La Beca Benito Juárez 2026 otorga un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses a estudiantes de preparatoria y bachillerato público inscritos en el ciclo escolar 2025-2026. El depósito se realiza durante 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por periodo vacacional.

Este respaldo económico busca reducir la deserción escolar y apoyar a las familias para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios. El recurso se entrega de manera directa a los beneficiarios como parte del programa federal de educación media superior.