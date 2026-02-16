Boxeadores profesionales darán clases gratuitas a niños como parte del programa Boxeando por la Paz

Anuncio del programa Boxeando por la Paz (Moisés Pablo Nava)

El Gobierno Federal generó una alianza con el Consejo Mundial del Boxeo para dar inicio al programa Boxeando por la Paz, que tiene el objetivo de acercar este deporte a niños y comunidades de todo el país con clases de una hora de forma gratuita.

Las clases serán impartidas por boxeadores profesionales en gimnasios comunitarios a cambio del apoyo de Jóvenes Construyendo el futuro que equivale a un salario mínimo de 9 mil 582 pesos mensuales, además de que recibirán seguro médico del IMSS, así lo anunció Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas para el Bienestar.

La Presidenta Claudia Shainbaum, anunció que estos apoyos darán la oportunidad de que los deportistas dediquen más tiempo a su entremiento, ya que normalmente deben dedicarse a otras actividades para sobrevivir, sin embargo, ahora “solo se les pide una hora de su tiempo” a cambio de dar clases.

Señaló que el objetivo es alejar a jóvenes y niños, de entre 6 y 29 años, de situaciones vulnerables al mismo tiempo de que los peleadores reciben el apoyo médico y económico para apoyar su labor y su continuidad en el deporte.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, precisó que la selección de los boxeadores que impartirán clases, han sido seleccionados mediante un trabajo previo realizado con las comisiones del boxeo en estados y municipios.

En la conferencia mañanera de la presidenta, se dio a conocer que se elegió el box como el deporte para impulsar este programa porque es un deporte que ha dado grandes figuras en el país y que ha cautivado a la población.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, expresó que se ha observado un resurgimiento del boxeo en las alcaldías de la CDMX y que este programa va a dar la oportunidad a quienes empiecen a practicar boxeo y que puedan llegar a tener un proceso de visoria para talentos del futuro. Precisó que esta es una oportunidad que está basada en una plataforma a nivel nacional en todo los gimnasios y de ahí puede salir oportunidades para los nuevos campeones del futuro

Un total de 5 mil boxeadores serán parte de este programa para dar clases a un total de 100 mil alumnos que podrán inscribirse del 16 al 28 de febrero en el portal de Jóvenes construyendo el Futuro; las clases gratuitas iniciarán el próximo 2 de marzo.