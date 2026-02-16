Calendario Beca Rita Cetina: ¿Qué estudiantes reciben el pago este martes 17 de febrero? Conoce a qué letras les tienen que depositar este martes 17 de febrero el pago de la Beca Rita Cetina para secundaria (Victoria Valtierra Ruvalcaba y Gobierno de México)

Comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina para secundaria, conoce a qué letras les tienen que depositar este martes 17 de febrero.

Este lunes iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes a los meses de enero-febrero y para quienes recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero el pago será triple.

Conoce a quiénes les toca recibir su primer depósito del año este 17 de febrero, así como el calendario completo de pagos de la Beca Rita Cetina para secundaria.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina: ¿A quién le depositan este martes 17 de febrero?

El depósito de los pagos de la Beca Rita Cetina se realiza de acuerdo a la inicial del primer apellido, por lo que de acuerdo con el calendario compartido por la Secretaría de Bienestar este martes 17 de febrero se les depositará a quienes la primera letra de su apellido sea C.

Si la letra de tu apellido no inicia con C y quieres conocer cuándo te depositarán el pago correspondiente a enero-febrero, te compartimos el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina:

Letras A y B: lunes 16 de febrero de 2026.

lunes 16 de febrero de 2026. Letra C: martes 17 de febrero de 2026.

martes 17 de febrero de 2026. Letras D, E y F: miércoles 18 de febrero de 2026.

miércoles 18 de febrero de 2026. Letra G: jueves 19 de febrero de 2026.

jueves 19 de febrero de 2026. Letras H, I, J, K y L: viernes 20 de febrero de 2026.

viernes 20 de febrero de 2026. Letra M: lunes 23 de febrero de 2026.

lunes 23 de febrero de 2026. Letras N, O, P y Q: martes 24 de febrero de 2026.

martes 24 de febrero de 2026. Letra R: miércoles 25 de febrero de 2026.

miércoles 25 de febrero de 2026. Letra S: jueves 26 de febrero de 2026.

jueves 26 de febrero de 2026. Letras T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 27 de febrero de 2026.

¿Dónde y a qué hora depositan la Beca Rita Cetina?

Los depósitos de la Beca Rita Cetina, así como los de otros programas sociales del Gobierno de México, se realizan en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se les asigna a cada nuevo beneficiario cada vez que concluye su registro.

Por otra parte, no existe una hora específica en la que los pagos de la Beca Rita Cetina se depositan, por lo que una forma para conocer cuándo se realizó el depósito es a través de la aplicación del Banco del Bienestar, donde puedes conocer tu saldo y si se realizó algún movimiento en tu cuenta.

¿De cuánto es el monto que reciben los estudiantes de secundaria este mes?

Para este 2026 los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para secundaria estarán recibiendo $1,900 pesos por familia, más $700 por estudiante extra que se encuentre cursando el mismo nivel.

No obstante, este febrero, para quienes recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero el pago será de $5,700 pesos correspondiente a los meses de:

Septiembre-octubre

Noviembre-diciembre

Enero-febrero