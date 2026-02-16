Pide Ramírez Cuéllar en Edomex política de hechos no de discursos por justicia social

CDMX — El diputado federal y vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que la unidad política y social es indispensable para garantizar la justicia social en el Estado de México. Y advirtió que las transformaciones deben reflejarse en políticas públicas eficaces y resultados concretos para la población, no con discursos, enfatizó.

En Amecameca, municipio clave de la región Volcanes, Ramírez Cuéllar resaltó la importancia de impulsar el desarrollo sostenible, la infraestructura y los servicios públicos. En el encuentro participaron la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, así como los diputados José Miguel Gutiérrez Morales y Valentín Martínez Castillo. Vecinas y vecinos expresaron su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Delfina Gómez.

El diputado realizó una gira de trabajo -como se les exige a los militantes de Morena y legisladores de ir a territorio- por los municipios de Amecameca, Ixtapaluca y Chimalhuacán, sostuvo encuentros con autoridades locales y ciudadanos, donde subrayó que la unidad no puede quedarse en el discurso, sino construirse con acciones que atiendan directamente las necesidades de la gente.

En Ixtapaluca, uno de los municipios con mayor densidad poblacional del estado, el, legislador morenista ase manifestó el respaldo ciudadano al Plan Integral Oriente, proyecto estratégico enfocado en infraestructura, educación y programas sociales. Al encuentro asistieron los diputados Armando Corona Arvizu y Xóchitl Zagal Ramírez, así como Argenis Roberto Alvizuri González, secretario del Ayuntamiento.

Por Chimalhuacán, Ramírez Cuéllar participó en un encuentro con la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez y el consejero nacional Miguel Benito, en el que se destacó la necesidad de consolidar la Unidad Mexiquense para garantizar que las acciones de gobierno tengan impacto directo en las familias.

En el marco de estas actividades, el coordinador estatal de Construyendo en el Estado de México, Samuel Delgado, señaló que la participación ciudadana será eje central de la Convención Mexiquense, espacio en el que se articularán agendas locales y regionales para fortalecer la unidad y el bienestar social.

Alfonso Ramírez Cuéllar que la coordinación entre sociedad y autoridades es clave para consolidar la transformación y mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

El líder parlamentario impulsa reformas contra la corrupción y fortalecimiento de los gobiernos locales.