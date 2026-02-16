Sector electromecánico va por elevar la certificación de empresas del ramo energético

Clave, la capacitación y capacitación en el sector electromecánico (Archivo)

Certificación — Con el objetivo de elevar el número de empresas certificadas y trabajadores capacitados para participar en obras vinculadas a generación eléctrica, redes de transmisión y distribución, la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE), comunicó este lunes sobre la puesta en marcha de una estrategia para capacitar y certificar a empresas del sector, dado el aumento de proyectos de infraestructura eléctrica en México, en un contexto de inversiones públicas y privadas que superan los 12,000 millones de dólares.

Al asumir el liderazgo del IX Consejo Directivo de la UNCE, el presidente del organismo, Mario Bermúdez Velázquez, afirmó que “el sector electromecánico requiere estándares cada vez más altos; nuestro compromiso es impulsar capacitación, certificación y alianzas que eleven la calidad de los proyectos que se desarrollan en México”, expresó el directivo, al asumir el liderazgo del IX Consejo Directivo de la UNCE.

La expansión responde a planes de ampliar la capacidad de generación, con énfasis en energías renovables, y reforzar la red eléctrica nacional, un sistema que, de acuerdo con datos oficiales, abastece a más de 130 millones de habitantes y que enfrenta necesidades de modernización ante el crecimiento promedio anual de 2,4 % de la demanda industrial y urbana hacia 2038.

Según la UNCE, la estrategia se centrará en tres acciones: ampliar programas de capacitación técnica, impulsar certificaciones empresariales y consolidar mecanismos de evaluación de competencias laborales.

Estas medidas buscan mejorar la competitividad y facilitar la participación del gremio en licitaciones y contratos del sector energético.

Entre las herramientas mencionadas destacan el fortalecimiento del sistema de formación interna del organismo, el uso de centros de evaluación acreditados por autoridades laborales y el desarrollo de esquemas de certificación orientados a estándares operativos y de calidad en obra electromecánica.

Bermúdez Velázquez reconoció que el sector enfrenta exigencias técnicas crecientes ante proyectos de mayor escala y complejidad, por lo que consideró prioritario elevar la preparación del capital humano y la confiabilidad de las empresas especializadas.

El sector electromecánico forma parte de la cadena de suministro clave para proyectos de ingeniería y construcción eléctrica, en un país donde la inversión en energía ha cobrado relevancia para sostener el crecimiento económico y atraer manufactura vinculada al fenómeno de relocalización industrial.

La renovación de la dirigencia de la UNCE se produjo en un encuentro con representantes empresariales e industriales, donde se subrayó la necesidad de fortalecer la capacitación continua y mejorar prácticas técnicas para responder a la expansión de infraestructura energética en el país.

La Crónica de Hoy 2026