Diputados de MC impulsarán voto desde los 16 años

CDMX — Los adolescentes de 16 años deben tener la oportunidad de votar, pues si a esa edad ya enfrentan responsabilidad penal también deben poder elegir a sus autoridades, dijo Ivonne Ortega, coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, quien anunció que impulsará esa iniciativa.

La legisladora también señaló que con esta propuesta también plantea que el voto sea “universal y obligatorio”, con el objetivo de dar legitimidad a los procesos electorales y a quienes resulten electos o ganadores.

Ortega Pacheco señaló que consecuencia de que el sufragio no sea es obligatorio es que hoy en los estados se logre que 37 por ciento del padrón electoral participe y que gobierne realmente una persona, y esa persona tiene más sufragios en contra que a favor.

“En el caso de Yucatán, es una entidad que participa mucho, el 77 por ciento del padrón, pero la gran mayoría de los estados están entre 37 y 50 por ciento, y si se hace obligatorio la gente va a poder pronunciarse a favor o en contra del que esté gobernando o de quien gobierne su municipio, pero ya se tendría una intención de ciudadanos y ciudadanas o los que viven en México”, comentó ante la espera de la iniciativa presidencial de reforma electoral que enviará la jefa del Ejecutivo en los próximos días.

La legisladora emecista consideró que para lograr mayor participación en las urnas debe haber algún tipo de sanción.

“La apatía y no votar genera que no necesariamente gobierne quien tenga el mayor apoyo de la sociedad”, consideró.

Evitó opinar sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que la reforma electoral buscará reducir el costo de las elecciones, la diputada consideró que se debe esperar a que llegue la iniciativa al Congreso de la Unión, porque mientras no exista un documento, todo lo que se pueda decir, aunque sea en la “mañanera” y sea la presidenta, pues son supuestos.

Puntualizó que para nadie es sano que desaparezcan las y los legisladores plurinominales, porque esa fue la escalera con la que todos los partidos subieron, y quitarla es dejar sin voz a las minorías.