Gobierno de AMLO concluyó con 65 mil mdp en irregularidades; “somos auditores de territorio, no de escritorio”: Colmenares

CDMX — El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró con 65,169 millones de pesos de irregularidades y sin aclarar su destino, de acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reporte presentado este martes ante la Cámara de Diputados por parte del auditor superior, David Rogelio Colmenares Páramo, quien dejará el cargo el próximo mes.

El funcionario destacó que son los municipios los entes fiscalizados que más observaciones presentan, junto con universidades públicas estatales. Sin embargo, puntualizó que desde 2024 la ASF ha mejorado sus procesos de fiscalización, con mejor tecnología y profesionalización de los auditores.

Colmenares Páramo indicó que, aunque el gasto irregular detectado como presunto daño al erario público fue de 67,174 millones 717,000 pesos, pero se recuperaron alrededor de 2,005 millones 619,000 pesos.

La ASF integró este reporte con 2,264 auditorías, año en el que se realizó el mayor número de fiscalizaciones.

Indicó que de las Aportaciones Federales se debe aclarar el en qué se usaron más de 35,647 millones 789,800 pesos, otros 15,680 millones 829,600 pesos de las Participaciones Federales que se entregaron a diversos entes.

“Estoy convencido de que la prevención es un elemento toral de la fiscalización, ejemplo de ello, son nuestras visitas a las diversas Entidades Federativas. Somos auditores de territorio y no de escritorio”, dijo David Colmenares Páramo.

Derivado de la fiscalización integral a las Universidades Público Estatales se determinó más de 2,000 millones de pesos por aclarar.

El funcionario destacó que en Salud faltan por aclarar 1,591.2 mdp. En tanto, el Poder Judicial, 5 mil mdp.

El informe indica que en más del 85% de las auditorías a municipios se emitieron observaciones de responsabilidades administrativas y por el uso indebido de recursos de origen federal, lo cual representó un incremento de más del 147% en relación con la Cuenta Pública de 2023.

!“Los resultados obtenidos, se explican, en parte, porque nuevamente se eficientó el proceso de auditoría, de fiscalizar un fondo o programa por cada revisión, a la totalidad de los recursos del gasto federalizado en Alcaldías y Municipios”, aseguró el auditor.

Luego de ocho años al frente de la ASF, David Colmenares Páramos dejará el cargo, el cual será sustituido por un proceso conducido por la Çámara de Diputados, que arrancará en marzo próximo.

En la LXIV Legislatura, principalmente, el auditor superior fue señalado por dos diputadas, una del PAN y otra de Morena, de audotorías imparciales y evitar las auditorías forenses para castigar a responsables de irregularidades en el gasto público.