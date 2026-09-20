UNAM conmemorará 475 años de la Universidad de México con sesión extraordinaria

UNAM conmemorará los 475 años de la fundación de la Universidad de México (Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemorará este lunes 21 de septiembre los 475 años de la fundación de la Universidad de México con una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que se llevará a cabo en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina.

El recinto, considerado un enclave histórico de la educación superior en México, será escenario de una jornada en la que la comunidad universitaria reflexionará sobre casi cinco siglos de generación, transmisión y difusión del conocimiento.

La conmemoración busca destacar la importancia histórica de la Universidad en la construcción de México y su contribución al desarrollo científico y tecnológico, la creación artística y la formación de generaciones críticas, así como su participación en la búsqueda de respuestas a los principales desafíos del país.

Bajo el lema “Nuestra historia es futuro”, la UNAM plantea la celebración como un vínculo entre el legado construido durante 475 años y la capacidad de la institución para imaginar y contribuir a la construcción de nuevos futuros para México y el mundo.

Como parte de las actividades conmemorativas, la Universidad desarrolló durante este año un programa de cerca de 400 actividades en sus distintas sedes nacionales y extranjeras, que incluyen encuentros académicos, actividades culturales, científicas, artísticas, deportivas y de divulgación.

Entre las actividades previstas para las próximas semanas destaca una magna exposición en el Colegio de San Ildefonso, donde se reunirán manuscritos, incunables, piezas artísticas, fósiles e instrumentos científicos. La muestra incorporará recursos tecnológicos inmersivos para acercar al público a la historia de la generación y aplicación del conocimiento.

El programa también contempla actividades editoriales y un concierto especial con motivo de la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl.

La celebración tendrá además un reconocimiento en la Cámara de Diputados, luego de que el pasado 14 de septiembre el pleno aprobara por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor, el nombre de la Universidad de México.

Con la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la UNAM refrendará el valor de su memoria histórica y, al mismo tiempo, proyectará hacia el futuro su papel como institución pública comprometida con la educación, la investigación, la cultura y su vínculo con la sociedad.