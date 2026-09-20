BCS refrenda apoyo resuelto a Presidenta Sheinbaum para seguir defendiendo la patria y la democracia

gobernador Castro Cosío El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, refrendó a la Presidenta Sheinbaum Pardo el apoyo resuelto de su gobierno y del pueblo de aquella entidad, a seguir defendiendo la patria y la democracia

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, refrendó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo el apoyo resuelto y solidario del gobierno y del pueblo sudcaliforniano “para seguir defendiendo los más altos valores de la patria, democracia con justicia y dignidad”.

Así lo externó, en el marco de la gira de trabajo por la entidad, de la jefa del Ejecutivo Federal, “Honestidad y resultados”, como parte del ejercicio Rendición de Cuentas, que la mandataria ha realizado por todo el país, y que está a pocos días de concluir.

“Compañera Presidenta en esta orillita de la patria estamos orgullosos de cómo su gobierno y particularmente su investidura presidencial han estado a la altura de la historia que se está escribiendo en las circunstancias actuales en materia internacional y nacional para defender la independencia y la soberanía del país, para entender que la patria se defiende y la patria se ama y no se vende”, aseveró el gobernador Castro Cosío.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para resaltar que a través de los programas sociales implementados por el gobierno federal, en la entidad se ha logrado un impacto positivo en la vida de más de 300,000 sudcalifornianos con una derrama económica en lo que va del presente año de tres mil millones de pesos.

Asimismo, aprovechó para refrendar que el gobierno a su cargo y el pueblo de Baja California Sur no permitirán como hasta ahora se ha venido haciendo “ningún desarrollo que atente contra nuestro medio ambiente, físico, histórico, seguiremos firmes en nuestra convicción que vale más el agua que el oro”.

Que la tierra, humedales, dunas, manglares y arrecifes marinos deben ser cuidados y protegidos, asimismo, nos pronunciamos por seguir respetando las áreas naturales protegidas en el mar y en la tierra.

También se refirió a viejas demandas ciudadanas, prioritarias que buscan garantizar la movilidad, la seguridad y el bienestar social, por lo que solicitó la construcción del puente del Zacatal, en Los Cabos y El Aguacito, así como el puente de El Vaquero en La Paz, y dar continuidad a proyectos que permitan incrementar la generación de energía eléctrica y obras de infraestructura hidráulica para el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes de Baja California Sur.