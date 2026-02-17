Golpe judicial a Javier Duarte: Vinculan a proceso al exgobernador de Veracruz Javier Duarte continuará en prisión tras ser vinculado a proceso por el cargo de peculado (Cuartoscuro)

Javier Duarte fue vinculado a proceso por un juez federal por el cargo de peculado por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a programas sociales.

Previo a concluir con su sentencia de 9 años, un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte por el delito de peculado, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas en las que lo relaciona con una presunta red de operaciones para el robo de recursos públicos.

Ante esto, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor ratificó la prisión preventiva para Javier Duarte, mientras que estableció un plazo de 6 meses para que las investigaciones complementarias concluyeran.

¿Por qué delitos se encuentra en prisión el exgobernador de Veracruz Javier Duarte?

Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz desde el 2010 hasta 2016; fue detenido en 2017 tras ser acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Las acusaciones surgieron después de darse a conocer que el exgobernador habría desviado fondos públicos mediante empresas fantasmas durante su gobernatura.

Tras revelarse lo anterior, Javier Duarte huyó a Guatemala, donde después fue extraditado a México para declararse culpable de los cargos en 2018 y ser condenado a nueve años de prisión.

Las autoridades intentaron acusarlo por demás cargos como desaparición forzada, tráfico de influencia, entre otros, pero fueron desestimados, por lo que actualmente solo es acusado de dos delitos.