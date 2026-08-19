Aventaja Morena en Tlaxcala

Rumbo a las elecciones de Tlaxcala 2027 Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 13 al 18 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Tlaxcala. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles

Morena se perfila como partido dominante en Tlaxcala rumbo a las elecciones para gobernador del 2027. Así lo retrata la encuesta de Crónica levantada durante este mes de agosto. Los datos muestran a una oposición reducida que no supera un dígito en las preferencias de cada partido, mientras que Morena aglutina 40 por ciento de la intención de voto.

Lo anterior, en un contexto de desaprobación de la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. El 62 por ciento desaprueba su desempeño como titular del poder ejecutivo y solo el 23 por ciento lo aprueba. Sin embargo, las preferencias ciudadanas no parecen ser un referéndum del gobierno estatal, sino parecen estar más ligadas a los beneficios de los programas sociales, ya que el 47 por ciento de los electores prefieren que siga gobernado Morena y el 57 por ciento de los entrevistados viven en hogares donde al menos uno de los miembros recibe alguna transferencia del gobierno federal.

Rumbo a las elecciones de Tlaxcala 2027

La lucha por la candidatura a gobernador al interior de Morena parece definida en favor de Ana Lilia Rivera, ya que le lleva 15 puntos de ventaja a su más cercano retador Alfonso Sánchez García y 29 puntos de distancia a Carlos Augusto Pérez.

En tres careos que se le presentaron a los encuestados, Morena se mantiene dominante con un ensanchado margen de preferencias. La que mejor porcentaje sumaría en la boleta es Ana Lilia Rivera (42%), seguida de Alfonso Sánchez García (31%), y de Carlos Augusto Pérez (21%).

Rumbo a las elecciones de Tlaxcala 2027 Se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 13 al 18 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Tlaxcala. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles