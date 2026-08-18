Última llamada de la SEP: Abre nuevo registro para aspirantes a bachillerato sin asignación Si te quedaste sin lugar, conoce cuándo puedes registrarte en el proceso extemporáneo de “Mi derecho, mi lugar” (Unsplash)

Tras la publicación de los resultados del proceso de asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”, quienes no fueron asignados a alguna institución todavía pueden participar en el periodo extraordinario; conoce los detalles.

Si realizaste tu examen para ingresar a alguna escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y no fuiste seleccionado, puedes participar en el nuevo proceso de selección para bachillerato.

¿Cuándo y dónde se realiza el nuevo registro extemporáneo de “Mi derecho, mi lugar”?

Según lo señalado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quienes no se registraron en este proceso de asignación podrán hacerlo en el periodo extemporáneo, a partir del 19 al 26 de agosto, en el sitio web de “Mi derecho, mi lugar”.

¿Quiénes pueden registrarse en esta última oportunidad del bachillerato?

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que podrán registrarse en el periodo extemporáneo de “Mi derecho, mi lugar” quienes:

No iniciaron o no completaron su registro durante el periodo ordinario.

durante el periodo ordinario. Seleccionaron únicamente opciones de la UNAM (ENP o CCH) o del IPN (CECyT) y no obtuvieron un resultado favorable en el examen de admisión.

A pesar de lo anterior, aún no se han dado a conocer cuáles son los pasos que deberás realizar para el registro del periodo extemporáneo de “Mi derecho, mi lugar”, por lo que deberás estar al pendiente de su página web.

Inscripciones abiertas: Bachillerato Nacional Margarita Maza

Por otra parte, si ya no deseas participar en el proceso extemporáneo de “Mi derecho, mi lugar”, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo educativo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para registrarte, solo necesitas entrar al sitio web del Bachillerato Nacional Margarita Maza y subir los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Comprobantes de estudios