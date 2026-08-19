Bloqueos en Michoacán se deben a operativos para la detención de varios objetivos relevantes, confirmó Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La mañana de este miércoles se reportaron diversos bloqueos carreteros en varios municipios de Michoacán así como una fuerte movilización de elementos de elementos de las fuerzas estatales y federales. De acuerdo a informes preliminares, hasta el momento no se registran detenciones relevantes ni personas fallecidas ni lesionadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este despliegue se debe a la realización de un operativo realizado desde la madrugada “para detener a varios objetivos relevantes” en el estado.

Aunque la mandataria no brindó detalles sobre dicha operación, trascendió que el objetivo sería la detención de Heraclio Guerrero Martínez, Tio Lako, uno de los líderes del CJNG.