Jornada violenta en Michoacán: reportan bloqueos, quema de vehículos… ¿qué está pasando?

Bloqueos en Michoacán Usuarios en redes sociales han reportado vehículos incendiados y bloqueos en diferentes puntos carreteros del estado.

Este miércoles de 19 agosto, se reportaron ‘narcobloqueos’ carreteros en diferentes puntos del estado de Michoacán, lo que derivó en hechos violentos como quema de vehículos y asaltos, lo que provocó la presencia de la Guardia Nacional. De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa, estos hechos se habrían desatado luego de llevar un operativo contra el ‘Tío Lako’, uno de los líderes reginales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bloqueos carreteros en Michoacán: ¿Qué se sabe de los hechos violentos de este 19 de agosto?

Los hechos se concentran en municipios como Zamora, La Piedad, Ecuandureo, Purépero, Chilchota, Tangancícuaro, Morelia, Tzintzuntzan, Coeneo y Zacapu.

Sujetos armados despojaron a conductores de unidades de carga, las colocaron sobre las vialidades de forma horizontal y las incendiaron para obstaculizar el paso.

De acuerdo con fuentes de la DEFENSA, los bloqueos derivaron de un enfrentamiento entre elementos de esa corporación y civiles armados. El saldo preliminar indica cinco civiles abatidos. Reportes de seguridad señalan que se trata de un operativo dirigido contra Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en la región

Habitantes y automovilistas compartieron videos y fotografías de vehículos en llamas y carreteras obstruidas a través de las redes sociales. También se reportaron presuntas balaceras en puntos como el entronque hacia Zacapu y Purépero. No se han informado de manera oficial lesiones a elementos de seguridad ni a civiles ajenos al enfrentamiento en las primeras horas.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los bloqueos en Michoacán?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que los hechos responden a “un operativo de detención de uno o varios objetivos relevantes”. Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional y los elementos necesarios se encuentran en el lugar para apoyar, y que el Gabinete de Seguridad ofrecería más detalles más adelante.

El gobierno estatal hizo un llamado a la población a extremar precauciones, evitar las zonas de conflicto y utilizar rutas alternas mientras se restablece el libre tránsito. Autoridades de los tres niveles de gobierno continúan coordinadas para normalizar la circulación y garantizar la seguridad en la entidad.