IMSS implementa política de salud para sus médicos, con descanso obligatorio después de una guardia

Médicos residentes del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó la política de salud implementada para sus médicos residentes, con descansos obligatorios de 24 horas, después de una guardia media busca proteger la salud física y mental de las y los médicos residentes ya que, aseveró, estar más de 24 horas sin descanso posterior, provoca fatiga, falta de concentración y afecta la toma de decisiones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en la primera institución de salud pública en el país y en América Latina en implementar una política institucional para otorgar un descanso obligatorio de 24 horas, posterior a las actividades clínicas y complementarias de médicos internos de pregrado y médicos residentes.

Lo anterior, aseveró el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, tiene como objetivo fundamental salvaguardar su salud física y mental de las y los médicos, lo cual generará una mejorar la atención a la derechohabiencia.

Así lo señaló durante la Ceremonia de clausura del ciclo académico 2025-2026, e inauguración ciclo académico 2026-2027 del Curso de Especialización Médica, ante decenas de médicos y médicas especialistas que concluyen su formación, ante quienes enfatizó que en el IMSS se eliminaron las guardias mayores a 24 horas –antes podían extenderse hasta 36 horas continuas-, también se eliminaron las postguardias, y hoy las y los médicos residentes cuentan con 24 horas de descanso obligatorio.

En este sentido, resaltó que ha quedado demostrado que más de 24 horas sin descanso posterior, ocasiona en las y los médicos continuar trabajando con fatiga, irritabilidad, falta de concentración, fallas en la memoria y en la toma de decisiones, y reduce la capacidad de reacción,“por eso es que tomamos esta decisión”, dijo.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Rafael Olivos Hernández, externó su beneplácito de tal medida, la cual, subrayó el director del IMSS, es una estrategia de seguridad académica y de seguridad para los pacientes, al tiempo de favorecer el aprendizaje, previene el burnout y optimizar el desempeño profesional de las y los médicos al evitar desgaste, mejorar el desempeño en escenarios clínicos, es innovación educativa y homologación institucional.

Subrayó el crecimiento y oferta de becas para una residencia médica en el IMSS, la cual pasó de 2007 a 2012 con una oferta de 21 mil lugares, para el periodo del 2013 a 2018 ascendió a 23 mil lugares, pero a partir de los gobiernos de la cuarta transformación desde 2019 a 2024 suman 51 mil becas de residencia, en promedio 8,583 cada año.

“Si sumamos a esto los dos años de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entre 2025 y quienes hoy ingresan, se suman otros 20 mil más; es decir, 71,629 espacios para que los residentes realicen una especialidad en el IMSS”, indicó.

Asimismo, enfatizó que aumentó el egreso de médicos del IMSS, así como el número de lugares para hacer la residencia, con lo que, en la actualidad, hay 7,432 especialistas egresados del Seguro Social, mientras que en marzo de 2025 se logró un reclutamiento de 9,615 médicas y médicos; este año 2026 se ofrecerán en el draft 9,903 plazas para cubrir vacancias y los nuevos hospitales.

Diplomas de reconocimiento a médicos residentes egresados

En la ceremonia, se hizo entrega de 10 diplomas, en representación de los 7,423 médicos y médicas residentes egresados, así como reconocimientos al personal médico residente egresado y sus profesores a las mejores tesis en diversas áreas médicas, y se dio la bienvenida a 10 mil médicos y médicas seleccionados a nivel nacional, quienes iniciarán su residencia en el IMSS en 70 especialidades médicas.

Trabajando en un modelo de retiro

El líder sindical del Seguro Social, doctor Rafael externó sus felicitaciones a los médicos residentes que concluyen, así como a quienes inician su formación académica de especialización, al tiempo que resaltó los avances en materia de infraestructura, aumento de plazas y el fortalecimiento de derechos laborales, así como nuevas acciones orientadas a mejorar las condiciones del personal médico.

En su intervención reconoció que todavía falta mucho por hacer al interior del Seguro Social, aunque reconoció que se ha trabajado de la mano con el director Robledo Aburto, “se está construyendo el mejor modelo de retiro para quien llega a la edad de hacerlo, el mejor modelo pensionario de cualquier trabajador del sistema público mexicano estará en el IMSS”, adelantó.

Además, adelantó que del 2 al 10 de marzo se realizará el proceso de nominación para egresados de la residencia, en el Centro de Convenciones del Sindicato, con el propósito de incorporar talento especializado a la institución.

A los egresados, “ojalá tomen la decisión de optar por el sector salud público

A su vez, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, en representación del titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, destacó el papel estratégico del IMSS en la consolidación de un modelo de atención más fuerte, equitativo y cercano a la población, y resaltó que el Seguro Social ha incrementado casi cinco veces en las últimas dos décadas el número anual de médicas y médicos residentes que concluyen su especialidad, fortaleciendo su papel como la institución formadora más grande de personal especializado en México.

En la actual administración, abundó, se tiene contemplada la construcción de cerca de 30 nuevos hospitales del IMSS, así como más de 50 unidades adicionales en el programa IMSS Bienestar, con el objetivo de llevar servicios médicos de calidad a cada rincón del país, por lo que externó “hoy el sector público los requiere más que nunca, su conocimiento, su dedicación, su entrega son elementos indispensables para que el sector público pueda cumplir la promesa constitucional, de que la salud sea un derecho universal para todas y todos”, por lo que, les pidió a los recién egresados, consideren al sector salud público “ojalá tomen la decisión de ser parte de esta gran familia”.

Formación de médicos especialistas, fundamental para garantizar el derecho a la salud

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que la formación de especialistas es fundamental para garantizar el derecho a la salud como un principio de equidad y calidad, como muestra entre 2018 y 2025 las becas para especialidades médicas crecieron casi 40%, lo que permitió ampliar oportunidades y consolidar trayectorias profesionales de cerca de 8 mil egresados, con un incremento en la participación de mujeres.

También invitó a los egresados y a quienes inician una especialidad a que se vean como posibles investigadores, lo cual, dijo, hoy es esencial.

“México hoy cuenta con una sólida base científica en salud, más de 7,200 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores trabajan en disciplinas vinculadas con la medicina y quienes han constituido sólidas trayectoria en diversas áreas de la medicina y formando a nuevas generaciones “que permite que la experiencia clínica dialogue con la investigación científica y un espacio de observación en un hospital, puede transformarse en un protocolo una publicación en una innovación”.

Señaló además que la secretaría a su cargo tiene un gran proyecto con el IMSS que es tener equipamiento que se elabore en México y para eso se requiere que contribuyan médicos y médicas.