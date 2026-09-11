Tecnología e IA no sustituyen el valor de nuestra historia: Lomelí Vanegas

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó la Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 2027 (Especial)

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó este viernes la Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 2027 de la máxima casa de estudios, donde defendió con firmeza la autonomía universitaria como el pilar que resguarda la libertad académica y la participación independiente de la institución en el debate público.

Ante miles de estudiantes de nuevo ingreso de bachillerato y licenciatura reunidos en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad, el rector Lomelí subrayó que este atributo exige también una administración responsable y la rendición de cuentas de los resultados obtenidos.

Lomelí Vanegas destacó que la Universidad Nacional mantiene un papel activo en el desarrollo del país mediante la vinculación con redes locales y globales para aportar respuestas innovadoras a las problemáticas actuales.

Frente al auge de las herramientas digitales y la inteligencia artificial, el rector destacó que la institución profundizará en los efectos socioemocionales y educativos de estas tecnologías, vigilando las brechas de desigualdad en su acceso. El objetivo, acotó, es integrarlas de manera crítica, supervisada y como un complemento de la formación integral.

Exrectores de la máxima casa de estudios, presentes en la Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar 2027 (Especial)

Formación con impacto social

Durante el acto, el secretario general de la institución, Javier de la Fuente, dio lectura a un mensaje del profesor emérito, Eduardo Antonio Chávez Silva y en el texto se recordó que este ciclo escolar coincide con los 475 años de la expedición de la Cédula Real de la Universidad de México. Chávez Silva exhortó a la nueva generación universitaria a asumir la responsabilidad de transformar su entorno, definiendo a la diversidad de identidades y regiones como la mayor fortaleza de la máxima casa de estudios.

Al evento asistieron destacadas autoridades universitarias, entre ellos Rosaura Martínez Ruiz, presidenta en turno de la Junta de Gobierno; Juan Alberto Adam Siade, integrante del Patronato Universitario; así como los exrectores José Sarukhán Kermez, Francisco Barnés de Castro, José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers.

Alumnas de excelencia

La ceremonia incluyó las voces de los estudiantes con los puntajes más altos en los concursos de selección, quienes invitaron a sus compañeros a aprovechar las oportunidades que ofrece la vida universitaria: