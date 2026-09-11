Cierres viales por el 15 y 16 de septiembre. Rutas afectadas y alternativas en la CDMX. (Galo Cañas Rodríguez)

El próximo 15 y 16 de septiembre ocurrirán los festejos patrios en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México.

El día 15 de septiembre se llevará a cabo el Grito de Independencia; mientras que el 16 de septiembre ocurrirá el Desfile Militar por el inicio de la lucha de independencia, ambos eventos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Calles cerradores y vialidades alternativas 15 de septiembre

Debido a los festejos patrios, que se realizarán el martes 15 de septiembre, las siguientes calles y avenidas permanecerán cerradas.

20 de Noviembre.

Avenida 20 de Noviembre.

Avenida José María Pino Suárez.

Tacuba.

5 de Mayo.

5 de Febrero.

Monte de Piedad.

Moneda.

Seminario.

República de Brasil.

Como alternativas están las vialidades de:

Paseo de la Reforma.

Eje 1 norte.

Eje 1 oriente.

José María Izazaga.

Balderas.

Dr. Río de la Loza.

San Pablo.

Calles cerradores y vialidades alternativas 16 de septiembre

Debido al desfile cívico que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de septiembre, las vialidades afectadas serán: Campo Marte, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo se mantendrán cerradas.

Como alternativas, podrán tomarse las rutas de:

Circuito interior.

Avenida Chapultepec.

Avenida Fray Servando.

Anillo Periférico.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Presidente Masaryk.

José María Izazaga.

¿Qué servicios de transporte funcionarán durante los festejos?

Como alternativa, las líneas del Metro 1,2,3,8 y 9 extenderán su servicio hasta la 1:00 de la mañana, estaciones como Bellas Artes (Línea 2 y 8), Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Pino Suárez (Línea 2 y 8) son las mas cercanas al evento en el centro histórico.

La estación Zócalo/Tenochtitlán permanecerá cerrada y habrá un cierre parcial durante el 16 de septiembre en el Metrobús.

Línea 1 funcionará de Indios Verde a Plaza de la República y el Caminero hasta Insurgentes. No habrá servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac.

funcionará de Indios Verde a Plaza de la República y el Caminero hasta Insurgentes. No habrá servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac. Línea 3 de Tenayuca a Buenavista y Pueblo de Santa Cruz hasta Cuauhtémoc. Sin servicio de Mina a Balderas.

de Tenayuca a Buenavista y Pueblo de Santa Cruz hasta Cuauhtémoc. Sin servicio de Mina a Balderas. Línea 4 en la ruta de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente. Sin servicio de Buenavista a Hidalgo.

en la ruta de Teatro Blanquita a San Lázaro y de Pantitlán a Alameda Oriente. Sin servicio de Buenavista a Hidalgo. Línea 7 funcionará de Indios Verdes/Hospital Genera a Glorieta Violeta. No habrá servicio de Campo Marta a Hidalgo.

También estará disponible el servicio del Nochebús, de las 00:00 hasta las 5:00 de la mañana.