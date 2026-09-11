Mes del Testamento 2026: Los documentos obligatorios que debes llevar a la notaría para que no te regresen

"Septiembre, Mes del Testamento" Inicia la jornada notarial del testamente en el mes de septiembre (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En el mes de septiembre el Gobierno de México celebra 24ª edición de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento” durante todo el mes, con horarios extendidos y asesoría gratuita para obtener hasta el 50% de la reducción del costo.

Un testamento público el documento expedido en la Notaria, mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes, derechos y obligaciones una vez esta fallezca.

¿Qué documentos necesitan para elaborar un testamento?

De acuerdo con la página del Gobierno de México, son los siguientes:

Tener la edad mínima de acuerdo al estado donde desees realizarlo.

de acuerdo al estado donde desees realizarlo. Estar en pleno uso de tus facultades mentales y llegar una solicitud .

y . Manifestar la voluntad de manera clara , no es necesario hacer una lista de bienes o exhibir las escrituras de propiedad de los inmuebles. Únicamente es necesario informar al notario quién o quiénes se nombrarán como herederos.

, no es necesario hacer una lista de bienes o exhibir las escrituras de propiedad de los inmuebles. Únicamente es necesario informar al notario quién o quiénes se nombrarán como herederos. Proporcionar datos generales :

: Nombre completo.



Lugar y fecha de nacimiento.



Nacionalidad.



Estado civil (en caso de estar casado, especificar el régimen patrimonial).



Ocupación.



Domicilio actual.



Copia del acta de nacimiento de la persona que realiza el testamento, así como original y copia de una identificación oficial.

Llevar testigos en caso de ser necesario .

. Cubrir el pago de los derechos correspondientes.

¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer el testamento?

Solo tiene que seguir 6 pasos:

Visitar la Notaria de tu elección. Llevar una identificación oficial. Compartir tus datos generales al notario. En caso de ser necesarios testigos, el notario los solicitará. Cubrir el costo total, dependiendo al estado de residencia. Expresar la voluntad y heredar a quién se decida.

Recuerda que el testamento es personal y ningún tercero podrá realizarlo, tú decides quién, cuándo y en qué condiciones se hereda y puedes modificarlo las veces que quieras. En caso de pérdida, puede ser solicitado en la Notaría donde fue tramitado para expedir una copia o indicar cómo obtenerlo.

El testamento puede realizarse en cualquier entidad federativa, sin importar el lugar donde se encuentren los bienes.

¿Qué costo tendrá la elaboración de testamento?

La campaña cuenta con costos preferenciales de acuerdo a cada entidad del país, siendo Chiapas el estado más económico con un precio de 1,000 pesos en contraparte con el estado de Nayarit que alcanza los 4,100 pesos.

En la Ciudad de México, el precio es de 3,800 pesos. Puedes consultar la lista completa de precios y por estados en la página del Gobierno de México.

¿Qué beneficios tiene realizar el testamento?

El testamento de previene de juicios costosos y problemas familiares, ya que decides quién o quiénes pueden heredar tu patrimonio, garantizando que tu voluntad sea cumplida.

También está la opción de heredar los bienes futuros e incluir herederos no nacidos. En caso de tener hijas y/o hijos menores de edad o personas que viven con alguna discapacidad, se puede designar una personas tutora.

¿Qué pasa si no realizo mi testamento?

En caso de no realizar testamento, de acuerdo a la ley se determinará la manera en que se reparten los bienes mediante un proceso judicial, puede durar años y causar problemas familiares.

Toda esta información también puede ser consultada en la página del Gobierno de México.