CFE amplía capacidad del sistema eléctrico de la península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recalcó que mantendrá un programa de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en toda la Península de Yucatán.

La Comisión Federal de Electricidad informó de la ejecución de siete obras estratégicas de transmisión, en la península de Yucatán.

La Empresa Productiva del Estado adujo que estos proyectos cuentan con inversiones superiores a mil 500 mdp, asimismo, incorporarán 300 MVA de transformación y 70 km-circuito de líneas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recalcó que mantendrá un programa de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en toda la Península de Yucatán.

A decir de la CFE, durante el 2026, se incorporarán en la región 1,638 MW de nueva capacidad con una inversión estimada a 33,331 mdp. En sintonía, entre enero y julio de 2026, las interrupciones se redujeron 25% en Quintana Roo y 17% en Yucatán, respecto al mismo periodo de 2024.

La empresa celebró que con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia energética, se fortalece el Sistema Eléctrico Nacional y se anticipan las necesidades de crecimiento de cada región.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recalcó que mantendrá un programa de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en toda la Península de Yucatán.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recalcó que mantendrá un programa de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en toda la Península de Yucatán.