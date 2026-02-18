Beca Benito Juárez: ¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta del Bienestar? (Gobierno de México - Pexels)

Ya comenzó el pago bimestral de 1,900 pesos para estudiantes de hasta 25 años cumplidos, inscritas e inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta.

De acuerdo con el calendario emitido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), la dispersión de este mes comenzó este lunes 16 de febrero y se depositará de manera escalonada hasta el viernes 27 de febrero.

Por este motivo, te compartimos de qué manera consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar desde tu móvil, para que sepas si ya te depositaron la Beca Benito Juárez y puedas realizar tu retiro.





Beca Benito Juárez 2026: ¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta del Bienestar?

Si eres beneficiaria o beneficiario de la Beca Benito Juárez, tienes a tu alcance una herramienta digital que te permitirá saber cuál es el saldo actual en tu Tarjeta del Bienestar.

A continuación te damos el paso a paso para conocer tu saldo ingresando a la página de consulta “Buscador de Becas Benito Juárez” del Gobierno Federal:

Ten tu CURP o el de tus hijas, hijos o menores a tu cuidado a la mano. Entra al sitio. Introduce tu CURP (si no lo conoces, selecciona la opción “Consulta tu CURP aquí”). Da clic en “No soy un robot”. Selecciona “Buscar”.

Y listo, de esta manera podrás consultar el saldo actual en tu Tarjeta del Bienestar y sabrás si ya te depositaron la Beca Benito Juárez correspondiente a este bimestre.

También puedes consultar tu saldo vía telefónica a través del número 800 900 2000, donde deberás ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta y después tu fecha de nacimiento.





¿Qué más puedo hacer en la página de consulta si tengo la Beca Benito Juárez?

Además de revisar tu saldo actual en el programa, las y los beneficiarios inscritos podrán obtener información detallada sobre el estatus de su beca, como: a qué programa perteneces, tu forma de pago, si tienes becas pendientes por cobrar, si tienes mensajes del programa en la bandeja de entrada, bancarización, Ventanilla Virtual de Atención Ciudadana, entre otros.

Además de conocer cuál es el estatus actual del depósito, en caso de ser becaria o becario de Media Superior o Superior, en el buscador virtual encontrarás información detallada de tu cuenta como beneficiario; verás tu CURP, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel y la oficina de becas que te corresponde.