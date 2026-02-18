De pensiones millonarias a dinero para el Bienestar, así busca Sehinbaum ahorrar 5 mil mdp para programas sociales

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se dedicó a presentar la propuesta de reforma que se mandará a a congreso sobre las pensiones millonarias para altos mandos de empresas como PEMEX. (Andrea Murcia Monsivais)

Durante su conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Consejera Jurídica de la presidenta, Estela Damián presentaron una iniciativa de ley para reformar la Constitución en materia de pensiones gubernamentales. La titular del Poder Ejecutivo informó que se trata de una medida para evitar que las y los servidores públicos se jubilen con grandes cantidades de dinero y aseguró que el ahorro será utilizado para financiar programas sociales del bienestar.

México eliminará pensiones millonarios a ex funcionarios públicos

Durante su conferencia, la presidenta expuso que la reforma busca eliminar este privilegio para altos funcionarios y funcionarias que se retiran con pensiones que alcanzan hasta el millón de pesos mensuales.

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora sea la mitad de lo que gana el ejecutivo como pensión. A partir de ahora ya no se les puede seguir dando tanto. Un gobierno que busca eliminar privilegios anda pagando un millón de pesos mensuales de pensión, o 300 mil pesos.

Quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Eso no, porque tiene que ver con sus contratos y negociaciones históricos. Nos estamos refiriendo a los altos mandos que, con recursos públicos, se les sigue pagando altísimas pensiones. " señaló Sheinbaum

Por su parte, la Consejera Jurídica de la presienta, Estela Damián, detalló cómo será enviada la inciaitiva de reforma al Senado para su posible aprobación.

“Las pensiones de funcionarios de alto mando de confianza no podrá exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del ejecutivo federal, salvo jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”

Dinero de Pensiones irá a programas sociales

También, aseguró que la idea de esta reforma es seguir alineándose con los principios del Gobierno Federal y de la Cuarta Transformación en cuestiones de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiara. De esta forma, el dinero ahorrado será destinado para programas sociales del bienestar.

“Se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos y se destinarían a programas del Bienestar”, concluyó la funcionaria.