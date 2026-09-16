Se apresta Senado a analizar ascenso y descenso liga de Futbol mexicana; implicaciones económicas y movilidad social

A revisión estructura de la liga de Futbol en México en lo referente al ascenso y descenso de equipos de futbol (cuartoscuro)

El Senado de la República tomará cartas en el asunto del l futuro del futbol mexicano y se apresta a analizar el ascenso y descenso en nuestra liga pues esta situación ya tiene implicaciones económicas, deportivas y de movilidad social en el país.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció un foro para revisar la eliminación del ascenso y descenso, mientras que el senador del PAN Miguel Márquez Márquez propuso reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar una ruta institucional hacia el alto rendimiento y el profesionalismo.

Castañeda informó que el próximo lunes, a las 11 de la mañana, senadoras y senadores convocarán a un foro para analizar el ascenso y descenso en el futbol mexicano, con la participación de personas involucradas en este deporte y de quienes han formado parte de las ligas de ascenso y descenso.

El legislador de Movimiento Ciudadano defendió que el tema no puede considerarse un asunto exclusivamente deportivo.

La desaparición del ascenso y descenso, sostuvo, tiene implicaciones económicas, deportivas y de movilidad social, debido a que limita las posibilidades de crecimiento de clubes, jugadores y plazas que aspiran a competir en las categorías superiores.

Castañeda destacó además la preocupación de diversas entidades federativas representadas en el Senado y cuestionó que el futbol profesional mexicano se encuentre prácticamente concentrado en pocas manos.

Su planteamiento es abrir una discusión sobre el modelo vigente y determinar si las reglas actuales permiten una competencia con mayores oportunidades para los clubes que se encuentran fuera de la máxima categoría.

El senador emecista anticipó incluso las críticas por dedicar un foro legislativo al futbol y respondió que la discusión tiene una dimensión económica y social que justifica la intervención del Congreso.

Para Castañeda, recuperar mecanismos de movilidad deportiva significa también generar oportunidades para regiones, instituciones y proyectos que han invertido durante años en el desarrollo del futbol.

Paralelo a ello, el senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, planteó atender otro de los problemas de fondo: qué ocurre con los jóvenes que son detectados como talentos deportivos, pero no encuentran una ruta para llegar al alto rendimiento o al deporte profesional.

El senador panista plantea modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte para pasar de un esquema concentrado en la detección y formación a otro que garantice también seguimiento y transición hacia competencias de mayor nivel.

La iniciativa contempla todas las disciplinas, aunque el futbol adquiere particular importancia por la cantidad de menores que participan en escuelas, academias, fuerzas básicas y ligas juveniles.

Márquez propone que las asociaciones deportivas nacionales establezcan mecanismos objetivos para detectar, formar y dar seguimiento a los atletas, considerando factores como edad, desempeño, resultados, desarrollo técnico, preparación física y condiciones médicas.

La propuesta no pretende imponer cuotas obligatorias de jugadores mexicanos ni permitir que el gobierno determine contrataciones o alineaciones.

Su objetivo es generar condiciones institucionales para que el talento formado en México tenga posibilidades reales de avanzar.

También plantea que la CONADE publique anualmente indicadores sobre cuántos deportistas llegan al alto rendimiento o al profesionalismo, a qué edad lo consiguen, cuál es su participación efectiva y cuánto tiempo permanecen en esas competencias.

El proyecto busca además conectar a las escuelas de educación básica y media superior con instituciones deportivas, academias, asociaciones y clubes, para evitar que jóvenes con capacidades sobresalientes abandonen su trayectoria por falta de recursos, información o acompañamiento.

Ambas propuestas convergen en una preocupación: que el talento y el esfuerzo deportivo no encuentren como límite la estructura del sistema.

Mientras Castañeda busca revisar las reglas que determinan la movilidad de los clubes dentro del futbol profesional, Márquez plantea construir una ruta para que los jóvenes puedan pasar de la detección y formación al alto rendimiento y, cuando corresponda, al profesionalismo.