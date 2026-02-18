Michoacán registró un incrementó del 7.1% en la llegada de turistas durante 2025

Michoacán registró un incrementó del 7.1% en la llegada de turistas durnate 2025

Durante su gira de trabajo en el municipio de Zamora, Michoacán, la secretaría de Turismo del Gobierno de México,Josefina Rodríguez Zamora dio a conocer que la llegada de turistas al estado creció un 7.1 por ciento en 2025, al alcanzarse 3 millones 385 mil 838 visitantes hospedados en hoteles del estado.

La secretaria destacó que la conectividad aérea también ha contribuido a este dinamismo. De enero a diciembre de 2025 se registraron 6 mil 477 vuelos hacia Michoacán, lo que representa un aumento de 22.4 por ciento respecto a 2024, con más de 816 mil pasajeros movilizados, principalmente a través de los aeropuertos de Morelia y Uruapan, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil.

“Nos convoca el propósito de fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico, la inversión y la competitividad de Zamora. Y lo hacemos con la visión clara que nos da el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Rodríguez Zamora.

La funcionaria federal, estuvo acompañada por por el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García quien subrayó que el estado vive un momento positivo en materia turística y reiteró la disposición del gobierno estatal para fortalecer la coordinación con la federación y el sector empresarial, así como para consolidar una estrategia integral que potencie las vocaciones regionales.

Josefina Rodríguez Zamora sostuvo un encuentro con el sector empresarial del municipio en el que destacó que este crecimiento turístico debe traducirse en oportunidades directas para los municipios y en beneficios tangibles para sus comunidades.

“Dentro de esta visión integral, el turismo es un eje estratégico para la cohesión social y la construcción de paz porque genera empleos formales, activa cadenas productivas, fortalece el orgullo comunitario y proyecta lo mejor de nuestro territorio al mundo”, expresó.

De igual forma, resaltó que Zamora, cuenta con 24 establecimientos de hospedaje y mil 045 habitaciones, una base sólida que permite fortalecer su posicionamiento regional y captar una mayor derrama económica si se consolida una agenda conjunta de promoción, inversión y desarrollo de proyectos turísticos.

Subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, parte de la convicción de que la paz se construye con oportunidades, crecimiento económico y Prosperidad Compartida.