Giran orden de aprehensión contra Francisco Javier N, presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Francisco Javier N Una cámara de seguridad captó al principal sospechoso huyendo de la escena del crimen y se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga como principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, a un hombre identificado preliminarmente como Francisco Javier N, conocido con los alias de “El Trompas” o “Paco”. El caso se tramita bajo el protocolo de feminicidio.

Fiscalía de Morelos informa que ya hay orden de aprehensión contra el presunto feminicida de Claudia Tacoronte

Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos dio detalles en el avance del caso de la estudiante de intercambio española que fue asesinada hace unos días. Aseguró que el hombre que apareció en un video escapando de la escena del crimen ha sido identificado como el principal sospechoso, por lo que las autoridades ya se encuentran buscándolo.

“Tenemos ya la identidad confirmada para la orden de aprehensión, eso es lo importante .Tenemos varios domicilios que se han investigado para dar con él y cumplir la orden de aprehensión.”

¿Cómo ubicaron a Francisco Javier N, sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte?

Cámaras de seguridad privadas y vecinales captaron a un hombre vestido con sudadera blanca, bermudas claras y mochila negra huyendo del lugar de los hechos. La misma vestimenta aparece en grabaciones de intentos de robo registrados horas antes ese mismo día en comercios de Cuautla, incluyendo uno a las 13:10 horas.

Vecinos de la zona identificaron al sujeto de las imágenes como un asaltante recurrente conocido localmente como “Paco” o “El Trompas”. Fuentes cercanas a la investigación confirman que la FGE de Morelos considera a este individuo el principal sospechoso. La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación y no ha confirmado de manera oficial el nombre completo ni la plena responsabilidad penal.

El fiscal general de Morelos, ha señalado que el caso se investiga con perspectiva de género conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres. Aunque una de las hipótesis iniciales apunta a un intento de robo, las autoridades no descartan otros móviles.