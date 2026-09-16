Cónsul general de España agradece el apoyo de autoridades mexicanas en caso de Claudia Tacoronte

El cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, manifestó su confianza en que las autoridades correspondientes esclarezcan a la brevedad el homicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

El diplomático calificó como “admirable” y “muy de agradecer” el apoyo y la coordinación institucional recibida por parte del estado de Morelos para el desarrollo de las investigaciones.

Durante una reunión que el diplomático sostuvo con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, la mandataria estatal detalló que existen “avances significativos” en la carpeta de investigación y refrendó el compromiso de mantener el trabajo conjunto entre los órdenes de gobierno federal y local para evitar la impunidad en este crimen.

Asimismo, Rodríguez Cantero y la cónsul adjunta, María Prada González, sostuvieron una mesa técnica con el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, quien notificó que el caso se indaga estrictamente bajo el protocolo de feminicidio, evaluando distintas líneas de investigación apoyadas por fuerzas de seguridad estatales y federales.

Claudia Tacoronte Aguilera, cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y acababa de iniciar una estancia de movilidad académica en la entidad. Con este hecho, se convierte en la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en un lapso de siete meses, sumándose a los casos previos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes; acontecimientos que ya habían desatado paros estudiantiles y movilizaciones sociales en demanda de seguridad comunitaria.