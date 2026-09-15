Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes fueron las heroínas que mencionó?

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum La presidenta menciono a Leona Vicario y Antonia Nava

Claudia Sheinbaum encabezó desde el balcón de Palacio Nacional la ceremonia del Grito de Independencia, en una conmemoración marcada por la presencia de figuras históricas femeninas, referencias a los pueblos indígenas y afromexicanos, un reconocimiento a los migrantes y una defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y la soberanía de México.

La ceremonia conservó la estructura tradicional de esta celebración, con la campana de Dolores, las arengas presidenciales, el Himno Nacional, los fuegos artificiales y la música que acompaña la noche del 15 de septiembre.

Segundo Grito de Independencia de Sheinbaum

El Zócalo de la Ciudad de México recibió a Sheinbaum en su segunda conmemoración del inicio de la Independencia como presidenta de México. La plaza reunió a más de 100 mil personas para una ceremonia breve y de carácter protocolario.

Desde el balcón presidencial, la mandataria apareció acompañada de su marido y portó una blusa tradicional con una falda larga negra. Como es costumbre se repitió el recorrido hacia el balcón, pasando frente a un retrato de Leona Vicario.

La bandera nacional fue entregada a Sheinbaum por seis mujeres cadetes militares. Posteriormente la jefa del Ejecutivo salió al balcón a dar el grito.

Así fue el Grito de Claudia Sheinbaum en el Zócalo: ¿Quiénes fueron las heroínas que mencionó?

Uno de los rasgos distintivos del Grito de Sheinbaum estuvo en la manera en que recupera los nombres de mujeres vinculadas con la historia de la Independencia.

En sus arengas apareceieron Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava. También se incorpora una referencia a las heroínas anónimas que participaron en la construcción de la patria.

Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero aparecieron entre los nombres pronunciados por Sheinbaum. A ellos se suman figuras como Guadalupe Victoria y otros personajes vinculados con la historia nacional.

Los vivas de Sheinbaum

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Después de la arenga presidencial y del repique de la campana de Dolores, la ceremonia continúa con el Himno Nacional y los fuegos artificiales.