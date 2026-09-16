Tormenta en el Pacífico: alertan por estas tres zonas con riesgo de ciclón en México

Tormenta en el Pacífico Tres zonas de México podrían desarrollar tormentas tropicales en los días siguientes.

La presencia del fenómeno El Niño ha generado intensa actividad ciclónica en el Pacífico; estas zonas de México podrían desarrollar tormentas tropicales en los días siguientes. — Este miércoles 16 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia tres zonas de México que podrían desarrollar ciclones como consecuencia de la intensa actividad ciclónica causada por El Niño en el Pacífico.

De acuerdo con el reporte del organismo oficial, una de las regiones que podría verse afectada por el fenómeno tropical se localiza en el Golfo de California, muy cerca de territorio nacional.

SMN alerta la posibilidad de ciclones en tres zonas de México: ¿cuáles son y por qué?

La temporada de ciclones ha incrementado esta temporada debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, el cual ha causado un aumento atípico de la temperatura del mar en el Pacífico y el surgimiento de zonas de baja presión.

Esta formación de aire cálido evapora el agua, la cual sube, se enfría y forma nubes de tormenta que atrae vientos de los alrededores, beneficiada por la rotación de la Tierra.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



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De acuerdo con el reporte del Servicio Metereológico Nacional, actualmente existen tres regiones mexicanas que pueden desarrollar ciclones en los siguientes días, arrancando desde el 20% de probabilidad, por lo que el organismo anunció que las mantiene bajo vigilancia.

Las regiones de México con posibilidad de ciclón, son:

Al sur de Guerrero , Michoacán , Colima y Jalisco . El desarrollo ciclónico de esta zona disminuye a 30% de probabilidad en 7 días.

, , y . El desarrollo ciclónico de esta zona disminuye a de probabilidad en 7 días. A pesar de que se prevé únicamente el 20% de probabilidad de ciclón en el Golfo de California , la región de encuentra a 85 km al oeste-noroeste de Guaymas, Sonora; muy cerca de México .

de probabilidad de ciclón en el , la región de encuentra a 85 km al oeste-noroeste de Guaymas, Sonora; . Suroeste de la Península de Baja California, cuya probabilidad es mayor a las regiones anteriores con un 50% de desarrollo ciclónico en 7 días.

Pronóstico de lluvias este miércoles 16 de septiembre

Según lo señaló el SMN en su reporte del 16 de septiembre, la zona de baja presión que ingresará a territorio sonorense provocará lluvias de fuertes a muy fuertes durante este miércoles, aunque la actividad se debilitará gradualmente.

La actividad ciclónica incrementó durante esta temporada a causa de El Niño, cuya presencia ha influido significativamente en la formación de 14 sistemas climatológicos con nombre; entre ellos: nueve tormentas y cinco huracanes, mientras que en el Pacífico sólo se han desarrollado cinco tormentas tropicales.

En caso de que los tres sistemas advertidos se manifiesten en las zonas mencionadas del territorio mexicano, recibirán los nombres de Odalys, Polo y Rachel.