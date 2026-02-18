Pensión Bienestar 2026: ¿Abren los módulos de registro sábado y domingo? Conoce cuáles son los horarios de los módulos de registro para la Pensión Bienestar 2026 (Gobierno de México)

Si no puedes acudir a registrarte para la Pensión Bienestar 2026 el día en que se te fue asignado, puedes hacerlo en el fin de semana. Conoce los horarios de los módulos de registro.

Programas para el Bienestar ha abierto nuevas fechas de registro durante febrero para la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores.

Lo único que tienes que hacer es acudir a los Módulos Bienestar con la documentación necesaria para volverte un beneficiario de estos programas.

¿Abren los módulos de registro para la Pensión Bienestar en sábado y domingo?

Los módulos de registro para la Pensión Bienestar se encuentran abiertos los sábados y domingos, ya que durante esos días pueden asistir a registrarse aquellas personas que no pudieron hacerlo entre semana.

Estando abierto el sábado 21 y domingo 22 de febrero para quienes quieran ser beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuál es el horario de los módulos de registro para la Pensión Bienestar 2026?

Los Módulos Bienestar, en los cuales te podrás registrar para ser beneficiario de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores, se encuentran disponibles en un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.

¿Cómo ubicar el módulo más cercano a tu domicilio?

El Gobierno de México ha puesto a tu disposición una página web para que puedas ubicar el módulo de registro más cercano a tu domicilio y aquí te compartimos cómo hacerlo.

Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio “Ubica tu Módulo Bienestar” y seleccionar tu entidad, así como tu municipio de procedencia. Con esos datos, la página te mostrará a qué módulo debes acudir.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar?

Cuando acudas al Módulo Bienestar, estos son los documentos que tienes que entregar para registrarte en la Pensión Bienestar:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

(credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento (legible)

(legible) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

no mayor a tres meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) Un teléfono de contacto celular y de casa

En caso de registrar a una persona auxiliar para que pueda realizar trámites posteriores a tu nombre también tendrá que presentar la misma documentación.

Calendario de registro Pensión Bienestar 2026: ¿Qué día te toca registrarte?

Si aún no conoces qué día debes acudir a los módulos de registro para la Pensión Bienestar 2026, aquí te compartimos el calendario oficial de registro para el mes de febrero: