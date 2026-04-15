Apagón masivo hoy 15 de abril 2026: colonias y municipios afectados por cortes de luz de la CFE

Mega apagón este 15 de abril de 2026 Especial

Miles de usuarios en México deberán tomar precauciones debido a que la CFE anunció que este miércoles 15 de abril habrán cortes masivos de energía eléctrica que afectarán a algunos estados de la república.

Así lo anunció el organismo federal a través de un comunicado oficial en el que detalla que este apagón masivo forma parte de trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica. Por lo que el servicio será suspendido durante varias horas en colonias específicas, afectando viviendas, comercios, hoteles y negocios cercanos a la zona costera.

Este corte energético afectará principalmente a Mazatlán, Sinaloa, por lo que usuarios en redes han comenzado a tomar precacuciones debido a que el corte durará la mayor parte del día.

Qué colonias de Mazatlán tendrán corte de luz hoy 15 de abril

La CFE informó que el apagón programado afectará principalmente la zona de:

Fraccionamiento Las Gaviotas Grand

colonias aledañas

área turística cercana al corredor hotelero

El corte está previsto por cinco horas continuas, por lo que se recomienda desconectar aparatos eléctricos sensibles, prever internet móvil alternativo y tomar medidas en negocios que dependan de refrigeración o terminales bancarias.

Horario confirmado del apagón de CFE en Mazatlán

El horario oficial confirmado por la CFE es desde las 8:00 de la mañana y hasta las 13:00 horas.

La suspensión temporal del servicio se realizará para fortalecer la red eléctrica y prevenir fallas mayores, especialmente ante el aumento de demanda previo a la temporada de calor y turismo.

Uno de los puntos más relevantes es que la zona afectada se encuentra cerca de uno de los corredores más visitados de Mazatlán. Por lo que muchos servicios que dependen de luz eléctrica se verán afectados.

Qué hacer si el corte dura más de lo anunciado

Si el servicio no vuelve después de las 13:00 horas, la CFE recomienda reportarlo a través de:

línea 071

app CFE Contigo

En zonas urbanas, la reconexión suele hacerse el mismo día; en zonas rurales, no debe exceder tres días hábiles.