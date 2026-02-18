¿Qué días no habrá pago de la Beca Rita Cetina? Fechas en las que se suspende el depósito Conoce cuál es el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y ubica qué días no habrá depósitos de esta beca (Imagen hecha con IA)

Ya iniciaron los primeros pagos de febrero de la Beca Rita Cetina 2026 y, mientras hay algunos beneficiarios que recibirán hasta un pago triple, existen días en los que no se realizarán depósitos. Conoce por qué.

Para este 2026, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para secundaria estarán recibiendo $1,900 pesos por familia, más $700 por estudiante extra que se encuentre cursando el mismo nivel.

Mientras que para los nuevos beneficiarios el pago será de $5,700 pesos correspondiente a los primeros bimestres de este ciclo escolar. No obstante, el calendario de pagos contempla unos días en los que no habrá depósitos. Conoce cuáles son.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina: ¿Qué días de febrero se suspende el depósito?

El calendario de pagos Beca Rita Cetina establece días en los que no se realiza ningún depósito y se trata de los fines de semana o días feriados, debido a que son considerados inhábiles.

Por lo tanto, para el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de febrero, estos días no habrá pagos:

Sábado 21 de febrero

Domingo 22 de febrero

Meses sin pago: ¿Por qué no habrá depósitos de la Beca Rita Cetina en marzo?

Por otra parte, durante el mes de marzo no habrá pagos de la Beca Rita Cetina debido a que los depósitos de estos apoyos económicos de este programa social únicamente se realizan de manera bimestral.

Por lo que, al realizarse el primer pago del 2026 en febrero, el próximo pago de la Beca Rita Cetina para secundaria será en abril.

Recuerda que los días exactos de cada mes de pago se publican previo a iniciar los depósitos, por lo que tendrás que estar al pendiente de las páginas oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina febrero 2026 secundaria

Si aún no conoces qué día te deberán depositar tu primer pago del año de la Beca Rita Cetina, aquí te compartimos el calendario oficial de pagos correspondiente a febrero:

Letras A y B: lunes 16 de febrero de 2026.

lunes 16 de febrero de 2026. Letra C: martes 17 de febrero de 2026.

martes 17 de febrero de 2026. Letras D, E y F: miércoles 18 de febrero de 2026.

miércoles 18 de febrero de 2026. Letra G: jueves 19 de febrero de 2026.

jueves 19 de febrero de 2026. Letras H, I, J, K y L: viernes 20 de febrero de 2026.

viernes 20 de febrero de 2026. Letra M: lunes 23 de febrero de 2026.

lunes 23 de febrero de 2026. Letras N, O, P y Q: martes 24 de febrero de 2026.

martes 24 de febrero de 2026. Letra R: miércoles 25 de febrero de 2026.

miércoles 25 de febrero de 2026. Letra S: jueves 26 de febrero de 2026.

jueves 26 de febrero de 2026. Letras T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 27 de febrero de 2026.