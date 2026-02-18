Reporte de Sarampión en México: se superan los 10 mil casos a nivel nacional con 31 muertes

Contagios y defunciones por sarampión en México El contagio epidemiológico continúa incrementando en México; a nivel nacional, se reportan que los casos han superado 10 mil infectados y se reportaron 31 fallecidos por sarampión desde 2025.

México ha registrado más de 10 mil casos por sarampión en el país, siendo Jalisco el estado que encabeza la lista de infecciones. En cuanto a las defunciones causadas por esta enfermedad, la Secretaría de la Salud registró 31 fallecidos en el periodo 2025-2026 desde el primer brote de sarampión en el país.

A comienzos de este 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el incremento acelerado de sarampión en el continente americano, informando también que México encabezaba la lista de los contagios, seguido de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son las zonas de México que presentan mayores casos de sarampión?

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Epidemiología de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar, los contagios por sarampión en México han alcanzado un total de 10,085 casos a nivel nacional.

Esta número de infecciones, desde su registro de 3,643 casos por sarampión realizado en los primeros dos meses del 2026, ha aumentado considerablemente en el norte de México, teniendo a Jalisco y Chiapas como los principales estados que presentan el mayor número de contagios.

La enfermedad es altamente contagiosa, ya que una sola persona podría infectar hasta 18 personas más. Este veloz contagio afecta principalmente a los niños pequeños, sobre todo a quienes aún lactan.

¿Cuántas defunciones por sarampión se registraron en México?

De acuerdo con la información oficial que la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar liberó respecto al periodo 2025-2026 de los casos de sarampión en México, se han acumulado 31 muertes por esta enfermedad epidemiológica desde su primer brote en febrero del año pasado.

En respuesta a la emergencia epidemiológica, el Gobierno mexicano ha instado a la población a recibir la vacuna de dos dosis, estableciendo incluso clínicas móviles de vacunación en centros de alta concurrencia como aeropuertos y terminales de autobuses, así como diversas carpas de vacunación en estaciones del metro de la CDMX y plazas públicas.