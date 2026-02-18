Sergio Mayer pide licencia en Cámara de Diputados y aparece en La Casa de los Famosos

Sergio Mayer en la Casa de los Famosos 6 El legislador obtuvo la aprobación de la licencia de tiempo indefinido que solicitó a la Cámara de Diputados; volverá a la televisión mexicana como habitante en La Casa de los Famosos 6.

Sergio Mayer Bretón, legislador del partido Morena, solicitó una licencia de tiempo indefinido a la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos, reality show de la televisión mexicana.

En el estreno de la sexta temporada del programa, transmitido la noche del martes 17 de febrero, Mayer fue presentado como habitante sorpresa, llegando al set con vestimenta oscura y gafas negras, lo que inmediatamente levantó la especulación sobre un posible abandono a su puesto como diputado federal.

¿Sergio Mayer abandonará la Cámara de Diputados?

La revelación de Sergio Mayer como integrante de la sexta temporada del reality show despertó inmediatamente la curiosidad de los y las televidentes respecto a su puesto como legislador, ya que su mandato tendría que concluir hasta el año 2027.

Sin embargo, la Cámara de Diputados reveló en su boletín 3246 que concedieron al diputado de Morena una licencia “por tiempo indefinido”.

De acuerdo con el comunicado, Sergio Mayer solicitó previamente la mencionada licencia, a lo que el Pleno de la Cámara realizó una votación y finalmente aprobó su ausencia a partir del martes 17 de febrero, fecha en la que el diputado y artista se unió como otro habitante más en la nueva Casa de los Famosos.

¿Qué pasará con el puesto de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados?

Después de que el legislador obtuviera la licencia por tiempo indefinido, se anunció que Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abastos, reemplazará a Mayer en sus labores.

Anteriormente, Morales Flores había tenido ‘roces’ ásperos con Sergio Mayer, pues exigió la renuncia del artista a su puesto debido a que lo consideraba “ajeno al movimiento”, no obstante, dicha denuncia no logró concretarse.

Ahora, ante la pausa indefinida del legislador Mayer, la opinión pública ha señalado la responsabilidad expuesta por los funcionarios electos y ponen en duda la seriedad con la que hacen uso de sus cargos públicos.

Sergio Mayer: de diputado a ‘estratega’ en la Casa de los Famosos 6

Mayer, por su parte, se presentó sin temor ni timidez en el estreno de la sexta temporada del reality show mexicana, asegurando al público que su presencia cambiaría las reglas del programa.

“Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”, declaró en el set, haciendo referencia a la primera edición del reality, donde fue conocido como el líder de la estrategia del Team Infierno que llegó hasta la final y, posteriormente, dio al público su primera ganadora: Wendy Guevara.

Resaltando su papel en aquel entonces y abriendo la posibilidad a nuevos enfrentamientos para avivar el programa, la cuenta oficial del reality señaló al legislador con la descripción “Estratega, carácter y cero miedo al conflicto... Sergio Mayer llega sin rodeos. ¿Vendrá a jugar o dominar la Casa?"

Por otra parte, como diputado federal, Mayer dominó poco en año y medio de su cargo público, ya que presentó únicamente cinco iniciativas; tres de ellas siguen pendientes, una fue desechada y otra más la retiró por su cuenta.